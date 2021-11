Diretta Taranto Padova/ Streaming video Rai: sarà riscatto dei pugliesi? (Volley)

DIRETTA TARANTO PADOVA: SFIDA BOLLENTE PER LA 6^ GIORNATA

Taranto Padova, diretta dagli arbitri Caretti e Frapiccini, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 13 novembre 2021 al PalaMazzola di Taranto: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Apriamo ufficialmente la sesta giornata di andata del campionato della serie A1 di pallavolo e subito il calendario ci offre con la diretta tra Taranto e Padova, un match imperdibile, dove pure verranno messi in palio punti di gran peso.

Specie per la neopromossa pugliese, che pur avendo in rosa giocatori di grande esperienza e in panchina un allenatore del livello di Vincenzo Di Pinto, pure sta pagando e a caro prezzo lo scotto di essere “la piccola” del campionato. E che dunque potrebbe fare molta fatica invece con un Padova in buone condizioni : la Kioene, guidata da Cuttini, si è ampiamente rinnovata col mercato estivo e già il coach sta raccogliendo i primi frutti dell’oculata strategia della società. Ci attende dunque una sfida emozionante: che accadrà in campo?

DIRETTA TARANTO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Taranto Padova sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando, perché la televisione di Stato si è aggiudicata due partite per ogni giornata del campionato di Superlega. Di conseguenza, l’incontro di questa sera sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA TARANTO PADOVA: IL CONTESTO

Siamo ovviamente impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Taranto e Padova, anticipo che apre la sesta giornata della Superlega: pure nella trepidante attesa, approfittiamone per dare un miglior contesto all’incontro che ci attende questa sera. Partiamo allora dai pugliesi, oggi padroni di casa, per cui prima abbiamo accennato a un avvio di stagione non proprio eccezionale. La squadra di Di Pinto infatti è si alla decima posizione nella classifica di campionato, ma su cinque partite disputata ha all’attivo appena 4 punti, questi messi da parte grazie al successo conseguito su Ravenna nella seconda giornata e con il tie break strappato a Verona nell’ultimo turno.

Un bilancio dunque un po’ magro, per un club che ha tutte le potenzialità per fare ben altro: speriamo di vederlo anche oggi, tra le mura di casa. Pure come detto, non sarà facile per Taranto abbattere una corazzata come è Padova. La Kioene invece ha cominciato al meglio la sua stagione nella Serie A1 di volley maschile e pur avendo un match in meno, pure i bianconeri hanno saputo già mettere da parte ben sette punti. Dopo il KO al debutto contro Civitanova, i patavini, di fila hanno avuto ragione su Cisterna, Ravenna e pure su Trento, nell’ultimo impegno: un trend positivo che comunica l’ottimo stato della squadra di Cuttini e che ovviamente deve venir confermato questa sera. Sarà dunque sfida davvero brillante.

