Diretta/ Modena Ancona Matelica streaming video: Canarini vicini al sogno (Serie C)

DIRETTA MODENA ANCONA MATELICA: EMILIANI LANCIATI VERSO LA B

Modena Ancona Matelica, in diretta lunedì 28 marzo 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie C. Sempre più vicini al sogno del ritorno in Serie B i Canarini, col passare delle giornate ma soprattutto dopo gli ultimi risultati che hanno riportato il Modena a 5 punti di vantaggio rispetto alla Reggiana, fermata sul pari a Cesena nell’ultimo turno.

DIRETTA/ Vis Pesaro Modena (risultato finale 0-3) streaming: la chiude Scarsella

Gli uomini di Tesser hanno invece battuto nettamente in trasferta 0-3 la Vis Pesaro e ora dovranno chiedere strada all’Ancona Matelica, che con l’ultimo successo interno sulla Carrarese ha consolidato il suo sesto posto scacciando una crisi fattasi evidente nelle precedenti settimane. All’andata Modena vincente allo stadio Del Conero con un gol di Scarsella, il 12 febbraio 2017 gli emiliani hanno vinto anche l’ultimo precedente casalingo contro l’Ancona con il punteggio di 2-1.

Diretta/ Ancona Matelica Carrarese (risultato finale 2-0) video tv: decide Rolfini!

DIRETTA MODENA ANCONA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Ancona Matelica sarà garantita anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti la diretta streaming video su Rai Play, la quale andrà ad aggiungersi quella garantita a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI MODENA ANCONA MATELICA

Le probabili formazioni della diretta Modena Ancona Matelica, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Oukhadda, T. Silvestri, Pergrelli, Ponsi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti, Tremolada; Minesso. Risponderà l’Ancona Matelica allenata da Gianluca Colavitto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Avella; Noce, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Palesi, Papa, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni.

Diretta/ Entella Ancona Matelica (risultato finale 2-0) streaming: Merkaj e Palmieri

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Ancona Matelica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA