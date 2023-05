DIRETTA/ Modena Bari video streaming tv: all’andata fu una vittoria pugliese

DIRETTA MODENA BARI: TESTA A TESTA

La diretta di Modena Bari presenta una sfida tra due neopromosse di questo campionato; da una parte i canarini gialli alla ricerca di punti per inseguire il sogno chiamato playoff, dall’altra i galletti baresi con un sogno chiamato promozione diretta distante però sei punti dal Grifone genoano. Spulciando i precedenti storici tra le due formazioni, questa è una gara abbastanza frequente all’interno di un rettangolo di gioco. Partendo nei primi anni 2000 il Modena ottenne ben tre successi nelle prime sei partite contro il Bari tra il 2001 e il 2006. Soltanto nel dicembre del 2006 il Bari riuscì ad avere la meglio sul Modena interrompendo una striscia negativa che durava da ben sei incontri.

Nel 2007 il Modena riuscì a trionfare ben due volte nei confronti del Bari rispettivamente con i risultati di 2-1 e 3-0. Pareggio nel 2008 per 1-1 e vittoria Bari in trasferta per 0-2 prima del sonoro risultato 4-1 al San Nicola. Bari che nel 2011 vince ancora contro il Modena e sembra aver preso le misure ma nel la stagione successiva i canarini tornano alla vittoria al San Nicola con il risultato di 0-1. Ultime sfide molto equilibrate con Modena e Bari che allo stadio Braglia si sono divise, nel 2022, la posta in palio nella Supercoppa di Serie C con il risultato di 3-3 e successo pugliese quest’anno nella gara di andata con il risultato di 4-1. (Marco Genduso)

MODENA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Bari, in diretta sabato 6 maggio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B. Serve una reazione ai Canarini dopo il pesante 5-0 incassato sul campo del Venezia nell’ultimo turno di campionato. Modena che resta comunque lontano dalle angosce della zona retrocessione e a -2 dai possibili play off, obiettivo al quale però gli emiliani devono dimostrare di credere con un piglio diverso.

Il Bari dopo l’ultimo pareggio interno contro il Cittadella ha ormai messo nel cassetto le speranze di promozione diretta e cercherà di chiudere al meglio il campionato, mantenendo un terzo posto che nei play off regalerebbe poi l’eventuale promozione con quattro pareggi consecutivi. Nel match d’andata Bari vincente con un perentorio poker sul Modena, ultimo precedente in casa degli emiliani il pirotecnico 3-3 datato 7 maggio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA BARI

Le probabili formazioni della diretta Modena Bari match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Ionita; Tremolada; Falcinelli, Diaw. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Bellomo, Benedetti, Cheddira, Esposito, Morachioli.

MODENA BARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

