DIRETTA BARI CATANZARO, PUNTI PER TOGLIERSI DAI GUAI…

La nona giornata di Serie B si apre venerdì 18 ottobre alle 20,30 con la diretta Bari Catanzaro in campo al San Nicola. Le due squadre sono ferme nella parte bassa della classifica e cercano una vittoria per rilanciarsi. Il Bari si presenta da imbattuto dopo le ultime sei giornate ma non trova la vittoria da due partite dopo aver pareggiato in casa della Cremonese. Grandi difficoltà, invece, in casa Catanzaro con i giallorossi che non vincono una partita da quattro giornate e sono alla caccia dei tre punti.

DIRETTA/ Catanzaro Modena (risultato finale 2-2): La Mantia in pieno recupero! (Serie B, 6 ottobre 2024)

DIRETTA BARI CATANZARO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bari Catanzaro verrà trasmessa in streaming sui canali di DAZN che ha l’esclusiva della Serie B. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale per non perdersi il racconto della partita. partita

BARI CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni della partita con le scelte dei due allenatori che potrebbero essere fondamentali. I padroni di casa del Bari andranno in campo con un 3-5-2 con Moreno Longo pronto a formare ancora la coppia offensiva con Lasagna e Falletti. Oliveri e Dorval saranno i due esterni con Benali, Sibilli e uno tra Saco e Maita. Formazione a specchio per Fabio Caserta che utilizzerà Pittarello e uno tra Biasci e La Mantia in attacco. Brighenti e Pontisso sono entrati molto bene nell’ultima partita contro il Modena e potrebbero trovare un posto nella formazione titolare. D’Alessandro e Situm giocheranno sull’esterno in quella che sarà una delle lotte chiave per la partita.

DIRETTA/ Cremonese Bari (risultato finale 1-1): Sernicola pareggia! (Serie B, 6 ottobre 2024)

BARI CATANZARO, LE QUOTE SU CUI SCOMMETTERE

Secondo le quote di Bet365, la diretta Bari Catanzaro vede i padroni di casa partire con il favore del pronostico. L’1 per i baresi è a 1,95 contro il 2 a 4,00 e il pareggio X a 3,20.