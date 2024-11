DIRETTA MODENA CARRARESE, SI LOTTA PER RISALIRE LA CLASSIFICA

La diretta Modena Carrarese è in programma per sabato 9 novembre 2024alle ore 15:00 presso lo Stadio Alberto Braglia di Modena ed è valida come partita della tredicesima giornata di Serie B 2024/2025. Le cose non si sono certo messe bene di recente per i padroni di casa che hanno deciso di esonerare il tecnico Pierpaolo Bisoli lasciando la guida della squadra a mister Paolo Mandelli, a cui è stata affidata la compagine azzurra venendo promosso dalla Primavera, all’inizio dello scorso mese ed ora si continua a puntare comunque alla salvezza pur occupando il diciannovesimo posto con undici punti ed essendo reduci dall’ennesima sconfitta, questa volta patita contro lo Spezia.

Gli ospiti si trovano invece in dodicesima posizione ma con appena tredici punti guadagnati fino a questo momento, ad appena due lunghezze dai diretti rivali di giornata ed a pari punti con Reggiana, Salernitana, Mantova e Sudtirol. Solo una migliore differenza reti ha consentito ai toscani di non ritrovarsi ad occupare un posto in zona playout agli ordini di mister Antonio Calabro, il quale non ha comunque nascosto come i suoi stiano vivendo un momento di flessione nelle dichiarazioni rilasciate dopo il match pareggiato contro la Juve Stabia.

DIRETTA MODENA CARRARESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per poter assistere alla diretta Modena Carrarese sarà come sempre necessario possedere un abbonamento valido per DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La sfida sarà dunque visibile per gli abbonati via streaming tramite smart phone, tablet, smart tv oppure tramite il browser sul proprio pc.

MODENA CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso a dare un’occhiata approfondita alle probabili formazioni della diretta Modena Carrarese e dunque quelle che dovrebbero essere le scelte dei due tecnici per i rispetti schieramenti iniziali. Più che il recente 3-5-2 con cui sono stati sconfitti a Cesena, gli emiliani di mister Paolo Mandelli potrebbero tornare a presentarsi in campo con il 4-3-1-2 che aveva invece portato al pareggio contro la Cremonese e dunque Gagno in porta, Dellavalle, Zaro, Caldara ed Idrissi in difesa, Santoro, Gerli e Magnino sulla linea mediana con Palumbo trequartista alle spalle di Defrel e Caso.

Mister Antonio Calabro, invece, potrebbe invece scegliere di optare ancora una volta sul 3-5-2 ammirato nelle ultime uscite in campionato schierando quindi Bleve tra i pali e Coppolaro, Illanes Minucci ed Imperiale in difesa a schermarlo, Giovane, Capezzi e Schiavi nel mezzo tra Belloni e Zanon sulle corsie a comporre il centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Cerri e Cherubini.

DIRETTA MODENA CARRARESE, LE QUOTE

Cerchiamo infine di capire quale sarà il pronostico dell’esito finale della diretta Modena Carrarese analizzando le quote offerte dall principali agenzie di scommesse sportivo per questo evento valido per il tredicesimo turno del campionato cadetto. L’opinione condivisa dalle varie parti sembra indicare gli emiliani come favoriti per il successo dato che l’1 è pagato ad appena 1.80 da Bwin, Betflag, Snai, Planetwin, Goldbet e Lottomatica, che credono anche nelle scarse possibilità di concretizzazione per quanto concerne l’eventuale vittoria dei toscani, quotando infatti il 2 addirittura a 4.50. Attenzione invece all’opzione riguardante il pareggio, con l’x fissato appunto a 3.40.