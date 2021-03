Diretta/ Modena Cesena (Serie C) streaming video tv: ultima occasione

DIRETTA MODENA CESENA: ALTRO DERBY!

Modena Cesena, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ultima occasione per il treno d’alta classifica per canarini e bianconeri che ormai da tempo stanno peccando sul piano della continuità. Un solo punto conquistato nelle ultime 3 partite disputate dal Modena che nel turno infrasettimanale non è riuscita a rimettersi in carreggiata per le primissime posizioni, perdendo in casa del Sudtirol secondo della classe.

Il Cesena dalla sua non vince da 5 partite consecutive di campionato e l’ultimo 2-2 contro il Matelica non è stato di certo esaltante: è vero che i marchigiani sono tra le formazioni più in forma in assoluto nel campionato di Serie C, ma i bianconeri hanno dilapidato un vantaggio di 2 reti nella sfida di mercoledì scorso, restando così al nono posto in classifica con sole 3 lunghezze di vantaggio su Gubbio e Virtus Verona: la qualificazione ai play off per la squadra allenata da Viali è ancora da consolidare.

DIRETTA MODENA CESENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Cesena sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 253 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA CESENA

Le probabili formazioni della sfida tra Modena e Cesena presso lo stadio Alberto Braglia. I padroni di casa allenati da Michele Mignani scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gagno; Zaro Ingegneri, Pergreffi; Bearzotti, Davì,Gerli, Castiglia, Mignanelli; Tulissi, Spagnoli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da William Viali con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Nardi; Longo, Ricci, Ciofi, Favale; Steffe, Di Gennaro, Collocolo; Zecca, Caturano, Bortolussi.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Modena Cesena ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1.97 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.25 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3.80 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



