Diretta/ Modena Entella streaming video tv: emiliani in ascesa (Serie C)

Modena Entella, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Emiliani in ascesa, dopo tre pareggi consecutivi in avvio di campionato i canarini hanno inanellato due vittorie consecutive, in casa in Coppa Italia contro l’Imolese per 4-0 e con lo stesso punteggio la Fermana battuta sul suo campo. Un doppio poker che sembra maggiormente aderire alle ambizioni di inizio stagione degli emiliani, ripartiti con Attilio Tesser in panchina.

L’Entella dopo la retrocessione dalla Serie B della scorsa stagione non è riuscita ancora a calarsi pienamente nella realtà del nuovo campionato. Dopo due vittorie contro la Lucchese in campionato e il Cesena in Coppa Italia è arrivato uno stop in casa del Gubbio che ha frenato la rincorsa dei liguri verso le posizioni nobili della classifica. Entella vincente il 28 novembre 2015 nell’ultimo precedente in casa del Modena, in Serie B, con gol decisivo messo a segno da Ciccio Caputo. All’11 aprile 2015 risale invece l’ultimo successo interno del Modena contro l’Entella, 2-0 firmato dai gol di Signori e Garritano.

DIRETTA MODENA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Entella non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA ENTELLA

Le probabili formazioni di Modena Entella, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ciofani, Ingegneri, Pergreffi, Azzi; Di Paola, Gerli, Scarsella; Tremolada; Marotta, Minesso. Risponderà l’Entella allenata da Gennaro Volpe con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Paroni; Di Cosmo, Silvestre, Coppolaro, Barlocco; Rada, Paolucci, Dessena; Schenetti; Merkaj, Lescano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Alberto Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Entella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

