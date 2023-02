DIRETTA/ Modena Genoa video streaming tv: non sono troppi i precedenti del match

DIRETTA MODENA GENOA: I TESTA A TESTA

Ora è il momento per la diretta di Modena Genoa di analizzare i precedenti tra le due compagini. I canarini hanno accolto al Braglia questo avversario, prima di oggi, in tre occasioni. Il bilancio ci parla di un successo per i padroni di casa e due pareggi col Genoa che dunque non ha mai vinto in trasferta ma si è imposto due volte in casa negli ultimi due match entrambi per 1-0, l’ultimo nella gara d’andata del 17 settembre scorsa, deciso da un gol di Jagiello alla fine del primo tempo.

L’ultima volta in Emilia è un 2-0 del settembre del 2006 in un match valido sempre in Serie B per la terza giornata d’andata. I due pareggi sono uno del dicembre 2001 in un match finito a reti inviolate e l’altro un 1-1 del 13 settembre del 2004. Sarà interessante vedere quello che ci racconterà la gara di oggi per andare ad analizzare i precedenti tra le due compagini. Staremo a vedere. (Matteo Fantozzi)

MODENA GENOA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Genoa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Genoa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

MODENA GENOA: OSPITI FAVORITI!

Modena Genoa, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la 25^ giornata del campionato di Serie B. I Grifoni tornano in campo dopo la penalizzazione di un punto subita per irregolarità nei versamenti Irpef. Frosinone primo ormai lontano 12 punti ma dopo l’ultima vittoria col Palermo la formazione rossoblu mantiene comunque 3 lunghezze di vantaggio sul gruppo delle terze, formato da Bari, Sudtirol e Reggina.

Il Modena sta vivendo un ottimo momento, reduce da 2 vittorie consecutive contro Cagliari e Brescia. 6 punti che hanno portato la formazione allenata da Attilio Tesser ad agganciare la zona play off, a quota 34 nel gruppo di squadre che occupano tra il settimo e l’undicesimo posto, composto anche da Pisa, Parma, Palermo e Ternana. All’andata il Genoa ha battuto di misura il Modena, ultimo precedente in casa dei canarini datato 19 settembre 2006, vittoria emiliana con il punteggio di 2-0.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Modena Genoa, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Gargiulo; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. Risponderà il Genoa allenato da Alberto Gilardino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin,Czyborra; Badelj, Frendrup, Sturaro; Gudmundsson, Coda, Aramu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Genoa, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

