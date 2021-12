Diretta/ Modena Grosseto streaming video tv: canarini da record (Serie C)

DIRETTA MODENA GROSSETO: TUTTO FACILE LA CAPOLISTA?

Modena Grosseto, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Alberto Braglia, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Prosegue il cammino da record dei Canarini che vincendo a Pontedera nell’ultimo impegno disputato hanno inanellato l’undicesima vittoria consecutiva: nessuno in Europa nei campionati professionistici ha avuto un tale rendimento, anche se la Reggiana non molla e continua ad affiancare i gialloblu in testa alla classifica del girone B.

Diretta/ Pontedera Modena (risultato finale 1-2): ci prova anche Mosti! Serie C

Il Grosseto si presenta al difficile appuntamento da penultimo in classifica, maremmani battuti in casa dall’Olbia nell’ultimo impegno di campionato e davanti solo alla Viterbese in nella graduatoria del raggruppamento. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Modena in campionato dai tempi della Serie B, il 20 ottobre 2012 il match terminò sullo 0-0, col Grosseto vincente 1-2 nel precedente del 20 febbraio 2010 e il Modena vincente in casa contro i maremmani per l’ultima volta con il 3-0 del 25 agosto 2007.

DIRETTA/ Grosseto Olbia (risultato 0-1) video streaming tv: Udoh segna allo scadere!

DIRETTA MODENA GROSSETO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Grosseto è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA GROSSETO

Le probabili formazioni della diretta Modena Grosseto, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Risponderà il Grosseto allenato da Lamberto Magrini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Barosi; Verducci, Ciolli, Seniega, Raimo; Vrdoljak, Cretella, Artioli; Serena; Arras, Moscati.

Diretta/ Modena Gubbio (risultato finale 3-2): decide Scarsella nel recupero!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.90, mentre l’eventuale successo del Grosseto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA