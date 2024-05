DIRETTA/ Reggiana Modena video streaming tv: è un derby tabù per i canarini! (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA REGGIANA MODENA: I TESTA A TESTA

L’episodio più recente nella diretta di Reggiana Modena, per quanto riguarda le sfide al Mapei Stadium, riguarda il girone B della Serie C 2021-2022: era stato uno straordinario testa a testa tra le due squadre emiliane, alla fine vinto dal Modena di Attilio Tesser che aveva costretto la Reggiana di Aimo Diana ai playoff, poi non superati. I granata si sarebbero rifatti l’anno seguente, in quel campionato a Reggio Emilia era finita 0-0 con la Reggiana ancora in testa alla classifica; era invece stato 1-1 al Braglia. Nelle ultime dieci partite, che riguardano un arco temporale che inizia nel 2016, abbiamo quattro vittorie granata e tre gialloblu, con tre pareggi; la Reggiana non batte il Modena in casa dal febbraio 2017 grazie al gol di Massimiliano Carlini.

I canarini invece non vincono questo derby in trasferta dalla bellezza di 74 anni: bisogna tornare a un 1-2 nell’ottobre 1950, sempre in Serie B. La curiosità invece è legata al fatto che nella stagione 2018-2019 Reggiana Modena si è giocata in Serie B, per tre volte: i canarini avevano perso il playoff promozione contro la Pergolettese, poi nel secondo turno dei playoff avevano battuto la Reggiana 4-1 (al Braglia) e anche grazie a quel successo avevano poi raccolto la riammissione in Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA REGGIANA MODENA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La sfida tra Reggiana e Modena può essere seguita senza difficoltà grazie alle numerose modalità per accedere alla diretta. Su Sky, si può vedere il match comprando il pacchetto Calcio o scegliendo l’opzione equivalente su NowTv. In alternativa, DAZN trasmette la partita con un abbonamento regolare.

LA PRESENTAZIONE

Prepariamoci ad un match ricco di tensione e di agonismo in questa diretta di Reggiana Modena, derby che prenderà il via nell’ora dell’aperitivo ossia alle ore 18,00 di oggi 1 maggio 2024 della 36esima giornata di Serie B. Questa derby assume un’importanza particolare non solo per la tradizionale rivalità regionale, ma anche perché potrebbe determinare l’accesso ai playoff, se gli altri risultati dagli altri campi dovessero andare nel modo giusto.

Le squadre sono rispettivamente al 12° e 13° posto in classifica, con il Modena leggermente sfavorito a causa delle tre sconfitte consecutive subite nelle ultime cinque partite. Tuttavia, in un derby, tutto può succedere e entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere i tre punti cruciali.

REGGIANA MODENA: PROBABILI FORMAZIONI

Diamo un’occhiata alle probabile formazioni della diretta di Reggiana Modena una sfida ad alta tensione. Ci saranno ben 3 mila tifosi al seguito dei gialloblù. Bisoli ha convocato 23 giocatori ma dovrà fare a meno di 5 elementi per infortunio. Il modulo adottato sarà il solito 4-3-2-1. In porta Gagno; nella difesa comandata da Zaro anche Magnino Pergreffi e Cotali; Palumbo tornerà a muoversi a centrocampo con Battistella e Santoro; Tremolada tornerà ad agire come trequartista con Abiuso a sostegno della punta Gliozzi.

Mister Nesta, per i padroni di casa, vuole ottenere già nel derby i punti utili per la salvezza. In porta Bardi non riuscirà a recuperare e quindi dovrebbe essere confermato Satanino; capitan Rozzio guiderà una difesa contata con Szyminski e Libutti, in mezzo al campo Kabashi e Bianco con Pieragnolo e Fiamozzi sulle corsie esterne; sulla trequarti l’estro di Portanova e Melegoni, come terminale d’attacco Gondo.

REGGIANA MOENA, LE QUOTE

Passando la parola alle quote della diretta di Reggiana Modena si evince come anche il bookmaker della Snai abbia chiara l’idea che assisterà ad un match equilibrato: il segno 1 è fissato a 2,7 mentre il suo opposto a 2,7. Il segno X invece ha una quota pari a 3.

