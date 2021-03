Diretta/ Modena Imolese (Serie C) streaming video e tv: canarini a un passo

DIRETTA MODENA IMOLESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Imolese, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Canarini a un passo dal paradiso in una fase molto complicata della stagione: il Padova ha frenato e il Perugia con 2 partite da recuperare preme al secondo posto, ma il Modena si trova a -5 dalla vetta ed ha mancato nell’ultimo weekend una grande occasione per entrare nella mischia. I gialloblu sono stati infatti sconfitti proprio dal Perugia con un rotondo 3-0 in quello che sembrava un vero e proprio spareggio per capire chi, assieme al Sudtirol, potesse contendere la Serie B diretta ai biancoscudati. Così non è stato e il Modena per dimostrare di non essere ridimensionato proverà a rilanciarsi contro un’Imolese che dopo una grande ripresa si è di nuovo fermata, perdendo le ultime 2 in campionato e soprattutto incassando sabato scorso una goleada a domicilio contro il Mantova, 5 gol che hanno fatto riaffiorare vecchi difetti, con l’Imolese che galleggia ora a braccetto col Fano al quintultimo posto in classifica, al confine della zona play out.

DIRETTA MODENA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Imolese sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 251: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA IMOLESE

Le probabili formazioni della sfida tra Modena e Imolese presso lo stadio Alberto Braglia. I padroni di casa allenati da Michele Mignani scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pasquale Catalano con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Siano; Rondanini, Angeli, Boccardi, Aurelio; Lombardi, Torrasi, Masala; Piovanello, Polidori, Tommasini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Modena e Imolese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.80 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.80 volte la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA