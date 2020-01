Diretta Modena Imolese/ Streaming video tv: quote, canarini favoriti (Serie C)

Modena Imolese, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo 13 punti ottenuti nelle precedenti 5 partite di campionato, la corsa del Modena si è interrotta nel big match del turno infrasettimanale contro la capolista Vicenza, che pur soffrendo si è presa una vittoria di misura fondamentale. I canarini restano comunque ottavi in classifica, a quota 33 punti e consapevoli della loro solidità e della loro forza. E proveranno a riprendere la corsa contro un’Imolese che ha invece vinto 2 delle ultime 3 sfide disputate in campionato, rilanciandosi a -2 dalla zona salvezza diretta e agganciando l’Arzignano al quintultimo posto in classifica. Passi avanti importanti e una continuità che era mancata nella disastrosa prima parte della stagione. Nel match d’andata è stato il Modena a prendersi una vittoria di misura, espugnando il campo dell’Imolese grazie a un gol di Rossetti messo a segno a metà primo tempo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Imolese non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA IMOLESE

Le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Modena Imolese, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Il Modena guidato in panchina da Michele Mignani schiererà un 4-3-1-2 così disposto in campo: Pacini; Mattioli, Ingegneri, Zaro, Varutti; Pezzella, Rabiu, Muroni; Tulissi; Ferrario, Rossetti. L’Imolese allenata da Gianluca Atzori sceglierà invece un 3-4-1-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Rossi; Boccardi, Carini, Checchi; Garattoni, Marcucci, Alimi, Valeau; Belcastro; Ferretti, Chinellato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match valevole per il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 1.75, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.40 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 4.50. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.35, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.50.



