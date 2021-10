Diretta/ Modena Lucchese streaming video tv: canarini in alto (Serie C)

DIRETTA MODENA LUCCHESE: PADRONI DI CASA SUL VELLUTO…

Modena Lucchese, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. I Canarini continuano a salire sempre più in alto in classifica, importante l’ultima vittoria sul campo del Cesena, in un derby dell’Emilia Romagna sempre molto sentito, che ha portato così la squadra di Attilio Tesser ad agganciare la zona play off e ad avvicinare ancor di più l’alta classifica dopo la falsa partenza.

Per la Lucchese finora 7 punti in classifica, sicuramente un buon bottino considerando che i rossoneri sono stati sicuri solo ad agosto del ripescaggio. Dopo il ko in casa dell’Ancona Matelica la Lucchese ha pareggiato 2-2 in casa contro il Teramo ottenendo la prima “X” della sua stagione. Bisogna tornare indietro di vent’anni per rivedere le due squadre di fronte in campionato, il 25 febbraio del 2001 2-0 per il Modena nell’ultimo precedente disputato in casa contro la Lucchese, entrambe le squadre disputavano il campionato di Serie C/1.

DIRETTA MODENA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Modena Lucchese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Modena Lucchese, match che andrà in scena al Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Azzi, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Duca; Tremolada; Minesso, Bonfanti. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Coletta; Corsinelli, Bellich, Baldan, Nannini; Frigerio, Bensaja, Eklu; Fedato, Semprini, Gibilterra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Dei Marmi di Carrara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Carrarese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.15.



