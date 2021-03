Diretta/ Modena Mantova (Serie C) streaming video tv: emiliani per il podio

DIRETTA MODENA MANTOVA: SFIDA INTRIGANTE!

Modena Mantova, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Gli emiliani ormai rincorrono principalmente il podio del girone B, dopo essersi ritrovati staccati dal Padova capolista di 8 punti. Decisive le ultime 2 sconfitte subite contro Perugia e Carpi in trasferta, entrambe con il punteggio di 3-0. Ko senza appello, nel mezzo i canarini hanno ottenuto un successo interno contro l’Imolese ma una volta scivolati al quarto posto sembrano ora al massimo in grado di rincorrere il Sudtirol secondo, distante solo 3 lunghezze.

Non sarà comunque un cliente comodo il Mantova, che proprio il Sudtirol ha fermato sul pari nell’ultimo impegno interno. I Virgiliani sono a -2 dalla zona play off ma possono comunque ritenersi soddisfatti di un campionato che, al rientro tra i professionisti dopo anni molto difficili, li ha visti sempre a debita distanza dalla zona più calda della classifica.

DIRETTA MODENA MANTOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Mantova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA MANTOVA

Le probabili formazioni della sfida tra Modena e Mantova allo stadio Alberto Braglia. I padroni di casa allenati da Michele Mignani scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Gagno; Bearzotti, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Gerli, Castiglia, Muroni; Tulissi, Luppi, Spagnoli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Emanuele Troise con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Tosi; Milillo, Baniya, Checchi; Pinton, Felippe, Gerbaudo, Panizzi; Guccione, Cheddira, Di Molfetta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Modena e Mantova, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.55 volte la posta scommessa.



