Diretta/ Modena Piacenza streaming video tv: Canarini super (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA MODENA PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Piacenza, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Momento super per i canarini, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e vogliosi di prolungare il momento sì anche in Coppa. In generale il Modena ha vinto 6 delle ultime 7 sfide di campionato, la rincorsa alla vetta potrebbe però far diventare per i gialloblu l’obiettivo di Coppa secondario, mantenere alta la concentrazione sarà l’imperativo.

DIRETTA/ Pro Vercelli Piacenza (risultato finale 1-3) streaming: la chiude Dubickas

Dall’altra parte il Piacenza è tornato alla vittoria proprio nell’ultima sfida disputata in campionato, 1-3 sul difficile campo della Pro Vercelli e boccata d’ossigeno importante per la classifica dei biancorossi. Modena e Piacenza tornano ad affrontarsi in una partita ufficiale al Braglia dall’ultimo precedente di campionato del 12 gennaio 2020, terminato a reti bianche. Al 22 agosto 2010 in Serie B risale l’ultima vittoria casalinga del Modena contro il Piacenza con il punteggio di 1-0, al 27 marzo 2010 l’ultimo successo piacentino, 0-1, al “Braglia”.

Diretta/ Modena Carrarese (risultato finale 2-0): Azzi raddoppia nel recupero!

DIRETTA MODENA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Piacenza sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Modena Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pratelli, Nava, Marchi, Tafa; Gonzi, Marino, Suljic, Corbari, Parisi; Rabbi, Cesarini.

Diretta/ Piacenza Juventus U23 (risultato finale 1-1): Pratelli salva nel finale

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA