Diretta/ Modena Siena streaming video tv: i Canarini ripartono (Serie C)

DIRETTA MODENA SIENA: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Modena Siena, in diretta martedì 15 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie C. I Canarini ripartono dopo una giornata che li ha rilanciati in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla Reggiana seconda. Gli effetti negativi della sconfitta interna contro l’Olbia sono stati annullati dall’ultima vittoria a Carrara col punteggio di 2-3 e soprattutto dallo scivolone dei granata sul campo della Lucchese.

Per il Modena è arrivato però il momento di affondare il colpo nella corsa alla Serie B e per riuscirci dovrà battere un Siena che invece nell’ultimo turno di campionato si è fatto sorprendere in casa dal Gubbio: per i toscani un solo punto nelle ultime 5 sfide di campionato e quintultimo posto ora pericolosamente vicino a sole 2 lunghezze di distanza. All’andata il Modena ha vinto 1-2 allo stadio Artemio Franchi, ultimo precedente tra le due squadre in casa dei Canarini datato 30 novembre 2013 in Serie B, finì con un pareggio col punteggio di 1-1.

DIRETTA MODENA SIENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Siena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SIENA

Le probabili formazioni della diretta Modena Siena, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ciofani, Piacentini, Pergrefi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti, Minesso. Risponderà il Siena allenato da Pasquale Padalino con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Terzi, Terigi, Farcas; Mora, Bianchi, Cardoselli, Favalli; Disanto, Paloschi, Guberti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

