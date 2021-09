Diretta/ Modena Teramo streaming video tv: obiettivo accelerare (Serie C)

Modena Teramo, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Obiettivo accelerare dopo un avvio di stagione che non è stato lusinghiero per nessuna delle due formazioni. Il Modena ha pareggiato le prime due partite, senza reti la prima trasferta a Grosseto, 1-1 nell’esordio in casa contro la Reggiana. Il Teramo era partito subendo un secco 2-0 sul campo dell’Entella, quindi ha pareggiato 0-0 in casa contro il Siena, peraltro restando ancora in attesa del primo gol in campionato.

Contro la Reggiana il Modena ha dimostrato solidità ma alla squadra di Tesser serve un miglioramento generale della condizione fisica per provare a insediarsi subito nella zona alta della classifica. Il Teramo dopo i play off raggiunti nella scorsa stagione non sembra al momento pronto per una partenza a razzo come nella passata stagione. Ultimo precedente a Modena datato 29 gennaio 2017, i canarini si imposero con il punteggio di 2-1 sugli abruzzesi grazie a una doppietta messa a segno da Diop.

DIRETTA MODENA TERAMO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Teramo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA TERAMO

Le probabili formazioni di Modena Teramo, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Ciofani, Pergreffi, Ingegneri, Ponsi; Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada; Marotta, Ogunseye. Risponderà il Teramo allenato da Federico Guidi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Rillo; Mungo, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Rosso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Alberto Braglia di Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Teramo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



