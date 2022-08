Diretta/ Modena Ternana streaming video tv: canarini già in ritardo (Serie B)

DIRETTA MODENA TERNANA: RISULTATO INCERTO

Modena Ternana, in diretta sabato 27 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie B. Canarini già in ritardo dopo due sconfitte consecutive in avvio di campionato. Il Modena sperava di fare meglio anche sulle ali dell’entusiasmo del derby di Coppa Italia vinto contro il Sassuolo, ma l’impatto da neopromossa con il campionato cadetto è stato duro e sono arrivati i ko contro Frosinone e Cosenza.

Anche la Ternana ha esordito nel nuovo torneo con una sconfitta, perdendo in casa dell’Ascoli. Gli umbri si sono però risollevati alla prima in casa, battendo di misura la Reggina e dimostrando di aver compiuto passi in avanti importanti sul piano difensivo. Al 18 settembre 2015, sempre in Serie B, risale l’ultimo precedente di campionato a Modena tra le due squadre, vinto dagli emiliani di misura col punteggio di 1-0. Ternana che non vince allo stadio Braglia dal match precedente, 1-2 il 16 maggio 2015.

MODENA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Modena Ternana sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Modena Ternana, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Frosinone e Brescia possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Modena Ternana, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Alberto Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Cittadini, Dentello Azzi; Armellino, Battistella, Gargiulo; Tremolada; Diaw, Falcinelli. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi; Palumbo, Partipilo; Favilli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











