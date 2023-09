DIRETTA MODENA VENEZIA/ Video streaming tv: lagunari ok nei precedenti (Serie B, 30 settembre 2023)

DIRETTA MODENA VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Modena Venezia presenta soltanto 8 precedenti tra queste due formazioni. Queste partite sono state giocate tra il 2004 e il 2023 ed evidenziano: due successi del Modena; quattro vittorie del Venezia e due risultati di parità. Nel 2004 il Modena ha vinto entrambe le sfide contro il Venezia rispettivamente con i risultati di 1-3 e 1-0. Le due squadre si sono ritrovate contro l’anno successivo ma un pareggio le ha bloccate sullo 0-0.

Per ben 11 anni Modena e Venezia non si sono più ritrovate all’interno dello stesso campo di gioco; occorre aspettare fino al 2016 quando il Venezia ebbe la meglio in rimonta grazie al gol decisivo firmato dalla bandiera Modolo. Non cambia la musica nella gara di ritorno, ancora successo Venezia questa volta con il gol dell’attaccante Geijo. Nel 2020 le due formazioni si affrontano in una amichevole, giocata nel mese di settembre. Ad avere la meglio ancora la formazione lagunare con il sonoro risultato di 1-6. Le ultime due sfide, giocate nel corso dello scorso campionato, hanno visto la prima terminare in pareggio con il gol nel finale di Johnsen che salvò i suoi; e la seconda finire con un netto risultato di 5-0 in favore del Venezia con un poker impressionante realizzato dall’attaccante Pohjanpalo. (Marco Genduso)

MODENA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Modena Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SFIDA DA PIANI ALTI

La diretta Modena Venezia, in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00 allo stadio “Braglia” di Modena, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Match tra due formazioni che orbitano nei piani alti della graduatoria con tutte le intenzioni di rimanerci a lungo. Gli emiliani, ancora imbattuti a quota 12 punti, arrivano a questa sfida dopo tre pareggi consecutivi; i lagunari, invece, hanno gli stessi punti ma nell’ultima sfida sono usciti sconfitti tra le mura amiche contro il Palermo.

MODENA VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Modena Venezia, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00 allo stadio “Braglia” di Modena. Tra i padroni di casa mister Paolo Bianco potrebbe concedere un turno di riposo a Cotali in favore di Abiuso. Nel reparto offensivo, invece, conferme per Strizzolo e Tremolada. Per l’undici veneto mister Paolo Vanoli punterà su Pohjanpalo e Gytkjær per scardinare la difesa di casa. In difesa fuori causa Šverko, al suo posto Zampano.

MODENA VENEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Modena Venezia danno per leggermente favorita la squadra di mister Bianco con il segno 1 proposto a 2.15. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei lagunari è dato a 2.40 mentre il pareggio si gioca a 3.00.

