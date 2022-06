Diretta/ Moldavia Andorra streaming video tv. Per il secondo posto (Nations League)

DIRETTA MOLDAVIA ANDORRA: ANCORA SPERANZE?

Moldavia Andorra, in diretta martedì 14 giugno 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadionul Zimbru di Chisinau sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Nella Lega D di Nations League sfida per il secondo posto nel gruppo 1: 4 punti a testa finora per Moldavia e Andorra, in un girone con il Liechtenstein ancora a 0 e soprattutto con il dominio della Lettonia, che con 9 punti e 5 lunghezze di vantaggio sulle seconde già in questa giornata potrebbe festeggiare la promozione in Lega C.

Nel match d’andata ad Andorra La Vella le due nazionali hanno pareggiato 0-0: nell’ultimo match la Moldavia non è riuscita a contendere la vetta del girone alla Lettonia, passata a Chisinau con uno spettacolare 2-4 che le ha permesso di ipotecare la promozione. Contro il Liechtenstein è arrivata invece la prima vittoria in questa edizione della Nations League per Andorra, vincente 2-1 grazie alle reti di Jordi Alaex e Rubio, con gli avversari che sono riusciti solo a realizzare il loro primo gol nella competizione con Meier nel recupero.

DIRETTA MOLDAVIA ANDORRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Moldavia Andorra sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ANDORRA

Le probabili formazioni della diretta Moldavia Andorra, match che andrà in scena allo Stadionul Zimbru di Chisinau. Per la Moldavia, Serghei Clescenco schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Railean; Bolohan, Armas, Posmac; Platica, Reabciuk, Revenco, Rata; Stina, Mandricenco, Nicolaescu. Risponderà Andorra allenata da Koldo Alvarez con un 5-3-2 così schierato dal primo minuto: Gomes; Cervos, De Pablos, llovera, VAles, Garcia; X.Vieira, Rubio, M.Vieira; Alaez, Fernandez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Moldavia Andorra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Moldavia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo di Andorra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











