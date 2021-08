Diretta/ Molde Trabzonspor streaming video: avversario della Roma, Conference League

DIRETTA MOLDE TRABZONSPOR: CHI SARÀ L’AVVERSARIO DELLA ROMA?

Molde Trabzonspor, in diretta giovedì 12 agosto 2021 alle ore 18.00 presso l’Aker Stadion di Molde, sarà una sfida che deciderà l’avversario della Roma in Conference League, la neonata competizione UEFA che vive proprio in questa stagione la sua prima edizione. Norvegesi e turchi si affrontano dopo il 3-3 dell’andata a Trebisonda, risultato che pone dunque i nordici con la possibilità di superare l’ostacolo con una vittoria in casa. Da ricordare che da quest’anno la regola del maggior numero di gol in trasferta che regala il passaggio del turno è stata archiviata, dunque con qualsiasi risultato di parità la sfida vivrebbe il prolungamento dei tempi supplementari. La formazione qualificata, come detto, affronterà la Roma nei play off la settimana prossima, ultimo step prima della fase a gironi della competizione. Affrontando il Trabzonspor, i giallorossi ritroverebbero tanti ex protagonisti della Serie A, da Marek Hamsik a Vitor Hugo (ex Fiorentina) agli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho fino all’ultimo acquisto, l’ex Parma Cornelius. I norvegesi del Molde vantano invece una condizione fisica migliore, avendo già disputato 15 incontri nel loro campionato nazionale.

DIRETTA MOLDE TRABZONSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Molde Trabzonspor, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita di Conference League, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che i due club e la UEFA mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram e il sito www.uefa.com.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDE TRABZONSPOR

Le probabili formazioni di Molde Trabzonspor, match che andrà in scena all’Aker Stadion di Molde. Per il Molde, Erling Moe schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Linde; Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa; Aursnes, Mannsverk, Hussain; Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen. Risponderà il Trabzonspor allenato da Abdullah Avci con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Cakir; Asan, Ié, Vitor Hugo, Bruno Peres; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Aker Stadion di Molde, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Molde con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Trabzonspor, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

