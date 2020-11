Diretta/ Monchengladbach Shakhtar (Champions League) streaming e tv: già decisiva?

DIRETTA MONCHENGLADBACH SHAKHTAR: TEDESCHI FAVORITI!

Monchengladbach Shakhtar, in diretta alle ore 18.55 dal Borussia Park di Monchengladbach è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Potrebbe essere già decisiva la sfida nel girone B che vede impegnata anche l’Inter, al momento ultima a quota 2 punti, dietro i tedeschi e gli ucraini appaiati a 4 punti. Ma all’andata il Borussia ha piazzato il colpo più incredibile di giornata, rifilandone 6 agli ucraini all’andata. Clamorosa sorpresa soprattutto perché lo Shakhtar aveva iniziato il cammino in Champions espugnando il campo del Real Madrid, ora capolista nel girone. In Bundesliga il Monchengladbach ha raccolto un solo punto a cavallo della sosta di campionato, mentre dopo l’ultimo pareggio contro l’Oleksandriya, gli arancioneri si sono staccati a -3 dalla vetta del campionato ucraino, al momento occupata dalla Dinamo Kiev. Ma lo 0-6 interno brucia ancora per lo Shakhtar, che dovrà riscattarsi per non veder compromesso un cammino europeo che pareva molto promettente.

DIRETTA MONCHENGLADBACH SHAKHTAR IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS

Ricordiamo che la diretta tv di Monchengladbach Shakhtar sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Champions League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MONCHENGLADBACH SHAKHTAR

Le probabili formazioni di Monchengladbach Shakhtar, sfida che andrà in scena presso il Borussia Park di Monchengladbach. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Marco Rose con un 4-2-3-1: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, M. Thuram; Pléa. Gli ospiti guidati in panchina da Luis Castro schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Trubin; Dodò, Bondar, Khocholava, Korniienko; Maycon, Marcos Antonio; Tetè, Marlos, Solomon; Taison.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Monchengladbach Shakhtar secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.50, mentre poi si sale a quota 4.50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6.15 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione ucraina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA