Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai: programma e gare 20 luglio

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: TORNA IN PISTA TORTU!

Nella diretta dei Mondiali atletica 2022 per mercoledì 20 luglio sarà interessante valutare quello che gli italiani saranno in grado di fare: come sappiamo a Eugene si sta competendo nella rassegna iridata, per il momento sono arrivate alcune delusioni ma, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, anche dei risultati che magari non erano attesi. Sicuramente quello di Sara Fantini, che è andata molto vicina al podio nel lancio del martello; e quello di Nick Ponzio, solo nono nella finale del getto del peso ma comunque brillante nelle fasi di qualificazione.

GIANMARCO TAMBERI QUARTO NEL SALTO IN ALTO/ Mondiali: 2,33 per Gimbo, oro Barshim

Gianmarco Tamberi invece ha ottenuto la quarta posizione nella finale del salto in alto: Gimbo non ha ripetuto la gloria olimpica, ma viste le condizioni il fatto che abbia saltato la misura di 2,33 è comunque positivo. Ad ogni modo l’Italia va ancora a caccia della prima medaglia nella diretta dei Mondiali atletica 2022: nella notte dell’Oregon avremo sei nostri rappresentanti in gara, ma soltanto una andrà a caccia del podio e ora scopriremo quello che succederà, o potrebbe succedere, negli orari e nel programma degli italiani.

Diretta Mondiali atletica 2022/ Streaming video Rai, programma e finali 19 luglio

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali atletica 2022 viene trasmesse dalla televisione di stato, e sarà in particolare Rai Sport + HD il canale di riferimento per assistere a tutte le gare che riguardano la kermesse di Eugene. In assenza di un televisore, come sempre sarà possibile assistere all’evento tramite il servizio di diretta streaming video: lo mette a disposizione la stessa emittente, vi basterà selezionare il canale di riferimento tramite il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Rana Reider indagato per molestie/ Coach Usa di atletica cacciato prima di una finale

DIRETTA MONDIALI ATLETICA 2022: GLI ITALIANI IN GARA

Nella diretta dei Mondiali atletica 2022 i primi due italiani in gara saranno donne: alle 2:15 di casa nostra infatti scattano le batterie dei 400 ostacoli e le azzurre che proveranno a procedere nella competizione saranno Ayomide Folorunso, Linda Olivieri e Rebecca Sartori. Alle ore 2:30 invece ecco l’appuntamento più atteso: quello con la finale del salto in alto. Qui, Elena Vallortigara – campionessa nazionale – ha ottenuto il pass per la finale.

Difficile che possa arrivare sul podio visto che il livello delle avversarie è parecchio alto, ma naturalmente si parte tutti alla pari (più o meno) e dunque possiamo comunque attendere un risultato a sorpresa. Alle ore 3:05 Dalia Kaddari sarà impegnata nelle semifinali dei 200 donne; stessa gara, ovviamente al maschile, alle 3:50 con un Filippo Tortu che in batteria ha destato ottime impressioni (correndo in 20’’18) e ora si gioca l’accesso alla finale, che invece non timbrerà Eseosa Desalu già eliminato nella notte tra lunedì e martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA