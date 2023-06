DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023/ Video streaming Rai: oggi c’è Filippo Tortu! (domenica 25 giugno)

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023: IL PROTAGONISTA

Abbiamo elencato alcuni nomi di azzurri che potranno essere protagonisti oggi della diretta degli Europei a squadre atletica 2023, ma naturalmente spicca la presenza di Filippo Tortu nei 200 metri maschili. A livello individuale questa sembra essere ormai diventata la gara preferita per Tortu, la distanza più congeniale alle sue caratteristiche come dimostrato anche dalla leggendaria rimonta che portò l’Italia alla medaglia d’oro nella indimenticabile staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo. Nel 2022 Filippo Tortu sui 200 metri ha portato il suo personale a 20”10 in occasione dei Mondiali di Eugene.

Poi ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei a Monaco di Baviera, oggi naturalmente l’obiettivo è quello di provare a portare il massimo numero di punti possibili in classifica per l’Italia in questi Europei a squadre di atletica nei quali potrebbe essere considerato forse il principale favorito per la vittoria. Di certo sarà anche una importante tappa di preparazione verso i Mondiali, che in questo 2023 saranno a Budapest verso la fine del mese di agosto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv degli Europei a squadre atletica 2023 sarà fornita dalla televisione di stato, alternandosi fra il canale tematico Rai Sport (numero 58) e Rai Due, con la telecronaca di Franco Bragagna e il commento tecnico di Stefano Tilli e Guido Alessandrini, mentre le interviste saranno a cura di Marco Tripisciano. Gli Europei a squadre atletica 2023 saranno visibili anche in diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, disponibili per tutti.

EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023: OGGI SI CONCLUDE!

Oggi, domenica 25 giugno, sarà la decisiva terza e ultima giornata in diretta dagli Europei a squadre atletica 2023 a Chorzow, in Polonia. Infatti nel pomeriggio ci attendono le ultime dodici competizioni per completare la classifica a squadre per nazioni che vede proprio l’Italia al comando dopo le prime due giornate ed è la caratteristica peculiare di questa competizione molto particolare, la quale ha come obiettivo di identificare la Nazionale di atletica leggera globalmente più forte del continente. Storicamente chiamata Coppa Europa, dal 2009 si parla invece di Europei a squadre di atletica e oggi si concluderà la terza edizione consecutiva ospitata in Polonia e seconda a Chorzow dopo quella del 2021, che vide l’Italia ottima seconda alle spalle solo dei padroni di casa della Polonia.

Avremo anche oggi emozioni assicurate con la diretta degli Europei a squadre atletica 2023, che nella prima divisione vedono in gara da questa edizione (è cambiata la formula) 16 Nazionali. Ogni singolo evento mette quindi in palio altrettanti punti, da 16 per il primo classificato a scalare fino a un punto per l’ultimo. Da Filippo Tortu a Zane Weir, da Larissa Iapichino a Yeman Crippa, sono tante anche oggi le stelle azzurre che vedremo in azione in pista o in pedana per provare a portarci il più in alto possibile nella classifica finale. Ricordato dunque che saranno ore di spettacolo da non perdere, non ci resta che scoprire quale sarà il programma delle gare di oggi, domenica 25 giugno, per la terza e ultima giornata della diretta degli Europei a squadre atletica 2023.

DIRETTA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2023: IL PROGRAMMA DI OGGI

La diretta degli Europei a squadre atletica 2023 si completerà quindi oggi, domenica 25 giugno, con gli ultimi 12 eventi su un totale di 37. Oggi si comincerà alle ore 15.25, quando il programma delle gare della domenica si aprirà con il lancio del giavellotto femminile, seguito alle ore 15.30 dal salto in alto maschile. Si scenderà poi in pista per le emozioni della velocità: alle ore 16.00 i 200 metri femminili, seguiti alle ore 16.20 dalla stessa gara maschile. Quasi contemporaneamente, alle ore 16.23, prenderà il via anche il getto del peso maschile.

La domenica in diretta con gli Europei a squadre atletica 2023 proseguirà alle ore 16.50 con il salto in lungo femminile, mentre alle ore 17.00 avremo la partenza dei 3000 siepi femminili e alle ore 17.20 comincerà anche la gara di salto in alto femminile, mentre alle ore 17.28 sarà la volta del lancio del giavellotto maschile. Saremo ormai verso il gran finale a Chorzow, dove alle ore 17.35 avremo i 5000 metri maschili, seguiti alle ore 18.15 dai 1500 metri femminili ed infine alle ore 18.37 la chiusura degli Europei a squadre atletica 2023 sarà con la staffetta 4×400 mista.











