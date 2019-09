Diretta Mondiali ciclismo donne 2019/ Streaming video Rai: vincitrice e orario

Oggi la diretta dei Mondiali ciclismo 2019 nello Yorkshire ci offrirà l’appuntamento con la gara in linea femminile, che assegnerà il titolo iridato della categoria più importante dei Mondiali di ciclismo tra le donne. Si annuncia una gara avvincente sulle impegnative strade attorno alla cittadina inglese di Harrogate, il percorso è meno duro di quello di un anno fa a Innsbruck che consacrò campionessa del mondo l’olandese Anna Van der Breggen ma sarà comunque un Mondiale complicato, anche a causa delle condizioni meteo visto che la pioggia è stata una costante praticamente fissa di questa settimana di fine settembre in Inghilterra. L’Italia come da tradizione si presenta alla partenza come una delle Nazionali più interessanti e siamo dunque sicuri che le azzurre sapranno recitare un ruolo da protagoniste. Andiamo dunque adesso a presentare più nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su orari, percorso e favorite per questa attesissima diretta dei Mondiali ciclismo donne 2019 dallo Yorkshire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI CICLISMO 2019

L’appuntamento in diretta tv con la gara in linea femminile dei Mondiali di ciclismo Yorkshire 2019 sarà integrale sulle reti Rai: appuntamento dalle ore 12.30 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky), dove si potrà seguire la corsa per intero e poi anche commenti, interviste e premiazioni. Questo significa che si potrà seguire la gara di oggi anche in diretta streaming video tramite il sito Internet ufficiale della Rai (raiplay.it), mentre anche Eurosport garantirà la diretta tv integrale dalle ore 12.30 e lo streaming video tramite il servizio Eurosport Player. Inoltre ricordiamo per informazioni utili sia il sito della Federazione internazionale (uci.ch) sia quello dei Mondiali (worlds.yorkshire.com/). Grande attenzione per i Mondiali anche sui social network. Limitandoci a ricordare i canali ufficiali, ecco la pagina ufficiale Facebook Yorkshire 2019 e l’account Twitter @Yorkshire2019, mentre l’Uci ha la pagina Facebook Union Cycliste Internationale – UCI e il profilo Twitter @UCI_cycling.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO DONNE 2019: IL PERCORSO E LE PROTAGONISTE

La diretta dei Mondiali di ciclismo donne 2019 dunque è molto attesa anche per via di un percorso decisamente intrigante. Le ragazze dovranno affrontare un tracciato di 150 km e la partenza sarà alle ore 12.40 italiane (le 11.40 locali) da Bradford, dove avrà inizio un primo tratto in linea già piuttosto lungo e decisamente movimentato, ricco di saliscendi che accenderanno la battaglia ancora prima che si arrivi ad Harrogate, dove si entrerà nel circuito finale, con tre giri da 13,8 km da affrontare. Si tratta di un tracciato tecnico, complesso sia dal punto di vista planimetrico, con diverse curve ad angolo retto, sia dal punto di vista altimetrico, perché di pianura praticamente non ce ne sarà, con due brevi strappi (il più lungo di 1,1 km al 5,6%) e l’arrivo in leggera salita, lo stesso che abbiamo già visto nelle gare precedenti. Non siamo ai livelli di Innsbruck 2018, ma la selezione dovrebbe essere assicurata, con un dislivello complessivo di ben 2394 metri. La Nazionale di riferimento sarà senza dubbio l’Olanda, che può contare sulle campionesse più rappresentative nel panorama internazionale degli ultimi anni. Per l’Italia la capitana dovrebbe essere Marta Bastianelli, già campionessa sia del Mondo sia d’Europa in carriera, che su un percorso mosso come quello britannico ha le carte in regola per dire la sua. La compagine azzurra può contare anche su Letizia Paternoster, il bronzo olimpico Elisa Longo Borghini e Tatiana Guderzo, iridata a Mendrisio 2009 e bronzo l’anno scorso, tre nomi sui quali si può puntare come validissime alternativa a Bastianelli. La formazione azzurra per i Mondiali di ciclismo donne 2019 sarà completata da Elisa Balsamo, Elena Cecchini e Soraya Paladin.



