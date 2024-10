DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024: LA DOMENICA CHIUDE LA RASSEGNA

La diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 avrà un fascino speciale oggi, domenica 20 ottobre, perché a Ballerup (Danimarca) l’ultimo giorno della rassegna iridata è di fatto anche l’ultimo giorno di grande ciclismo per questo anno. Cala il sipario su una stagione che è stata molto intensa anche su pista, tra le Olimpiadi e questi Mondiali, con diverse soddisfazioni anche per l’Italia, sia ai Giochi sia negli ultimi giorni, come il meraviglioso oro di Jonathan Milan con tanto di record del Mondo nell’inseguimento individuale. Tuttavia non è ancora tempo di bilanci, perché ci sono ancora ben cinque finali per completare la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024.

Diretta mondiali ciclismo su pista 2024/ Streaming video Rai: argento per Simone Consonni! (oggi 19 ottobre)

Oggi in copertina potremmo mettere l’Americana maschile, nella quale alle Olimpiadi la coppia formata da Elia Viviani e Simone Consonni ci ha regalato una meravigliosa medaglia d’argento nonostante una caduta per il bergamasco. Elia e Simone sono due grandi campioni, i loro curriculum sono già di assoluto prestigio ma naturalmente sarebbe bello ritoccarli ulteriormente con una nuova gioia che entrambi meriterebbero. Attenzione al programma perché la domenica proporrà al pomeriggio la sua sessione principale, dunque fissiamo l’appuntamento alle ore 13.30 per iniziare a vivere tutte le emozioni odierne con la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, con gli ultimi cinque titoli da assegnare.

Diretta Mondiali ciclismo su pista 2024/ Jonathan Milan medaglia d'oro e record del Mondo! (oggi 18 ottobre)

MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LE GARE

Abbiamo segnalato il cambio di collocazione oraria, non cambiano tuttavia le emittenti di riferimento per seguire oggi le ultime fatiche della diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 in tv, quindi tutti gli appassionati potranno collegarsi nel pomeriggio su Rai Sport (numero 58) oppure anche su Eurosport, ma in questo caso solo per i possessori di un abbonamento. Le stesse emittenti sono di conseguenza il punto di riferimento anche per la diretta streaming video Mondiali ciclismo su pista 2024: sito o app di Rai Play per tutti, Discovery + e i servizi collegati per gli abbonati.

Diretta Mondiali ciclismo su pista 2024/ Video streaming Rai: bronzo alle Azzurre! (oggi 17 ottobre)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2024: LE GARE DI OGGI, TUTTO AL POMERIGGIO

Abbiamo identificato l’Americana maschile come ultima grande emozione nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, lo sarà in tutti i sensi dal momento che si tratterà dell’ultima gara a Ballerup: indicativamente, l’orario d’inizio sarà quello delle 15.50, dopo le altre finali della domenica, che sarà aperta alle già citate ore 13.30 con la finale dello sprint maschile. Restando tra gli uomini, Elia Viviani è stato per ben due volte campione del Mondo anche della corsa ad eliminazione che è in programma alle ore 14.42, anche se la programmazione imporrà fatalmente delle scelte.

In campo femminile saranno invece due le finali da vivere in questa domenica per mandare in archivio la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024. Da programmazione, alle ore 13.56 è in programma la corsa a punti, già vinta per tre volte in passato dalle Azzurre, mentre ci attendono anche i vari turni del keirin, sino alla finale attesa per le ore 15.26, ma in questo caso dobbiamo dire che si tratta di una gara che storicamente non ci vede protagoniste.