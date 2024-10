DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024: UN SABATO SERA EMOZIONANTE

Entriamo nel gran finale della diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, infatti oggi sabato 19 ottobre a Ballerup (Danimarca) sarà il quarto e penultimo giorno di gare per la rassegna iridata che potrebbe attirare la nostra attenzione soprattutto con due gare che nel recente passato ci hanno fatto gioire in maniera speciale sul palcoscenico ancora più prestigioso, cioè quello delle Olimpiadi. La prima citazione deve essere sempre per l’Omnium maschile, cioè la gara dell’oro di Rio de Janeiro 2016 e del bronzo di Tokyo 2020 per Elia Viviani, cioè colui che ha fatto letteralmente rinascere il movimento italiano del ciclismo su pista – anche se oggi in gara avremo Simone Consonni.

Stasera però nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 sarà anche il momento dell’Americana femminile e qui la gioia è davvero recente, grazie al trionfo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini poco più di due mesi fa ai Giochi, che per la pista furono al velodromo di Saint Quentin en Yvelines. Naturalmente bisogna anche fare i conti con la particolarità dell’anno olimpico, per cui non è detto che i verdetti di Parigi si ripetano anche a Ballerup, ma la certezza è che ci sarà ancora una volta tanto da divertirci nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, come sempre dalle ore 18.30 e oggi per quattro finali in programma.

MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Al sabato magari qualche appassionato in più potrebbe avere il tempo per seguire la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 in tv, allora non è inutile ribadire che la rassegna iridata in Danimarca sarà visibile su Rai Sport (numero 58) in chiaro per tutti, ma anche su Eurosport tramite abbonamento. Questo offre potenzialmente una doppietta anche per la diretta streaming video Mondiali ciclismo su pista 2024: sito o app di Rai Play sono per tutti, mentre gli abbonati potranno affidarsi anche a Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2024: COSA CI OFFRONO LE GARE DI OGGI?

Abbiamo allora voluto mettere in copertina due competizioni che per noi hanno un sapore speciale per la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 nella sessione serale a Ballerup: indicativamente, l’Americana femminile dovrebbe prendere il via alle ore 19.10, mentre l’Omnium maschile ovviamente ci farà compagnia a lungo grazie alle quattro prove che compongono la gara multipla del ciclismo su pista (scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti), con l’atto decisivo che sarà giustamente in chiusura di serata. L’Omium dunque sarà l’ultimo titolo in palio oggi, ma ne restano altri due di cui parlare.

In apertura di sessione segnaliamo infatti la finale dei 500 metri a cronometro femminili, una gara esplosiva per accendere subito le emozioni nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, che invece attorno alle ore 20.45 metterà in palio anche le medaglie dell’inseguimento individuale femminile, specialità che strizza l’occhio all’Italia anche se dobbiamo dire che tra le ragazze in questi anni abbiamo puntato soprattutto sul lavoro di squadra per portare il quartetto al top internazionale…