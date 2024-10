DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024: ECCO LA SECONDA GIORNATA

Le emozioni crescono nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 anche perché oggi, giovedì 17 ottobre, la rassegna iridata ha in programma finali che dovrebbero essere più intriganti per noi in ottica italiana al velodromo di Ballerup, in Danimarca, sede di questo evento fatalmente un po’ particolare cadendo nell’anno olimpico, ma comunque sempre affascinante. Al centro dell’attenzione oggi ci sarà l’inseguimento a squadre e allora diventa inevitabile ricordare che gli Azzurri saranno i grandi assenti da questa gara nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024. L’Italia però ha anche altre carte da giocare…

Si ripartiva dal terzo posto olimpico e quindi la medaglia di bronzo per i ragazzi, che si sono confermati sul podio dopo il leggendario trionfo di Tokyo tre anni fa e stavolta avrebbero puntato su un quartetto rinnovato ma purtroppo tagliato fuori per una caduta; ricordiamo poi il comunque eccellente quarto posto delle ragazze, sempre più competitive e desiderose quindi di prendersi la medaglia olimpica a Los Angeles 2028 – ma naturalmente anche a caccia di gloria iridata più nell’immediato. Staremo quindi a vedere che cosa succederà oggi nella diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, che oggi ci terrà compagnia dalle ore 18.30 con altri cinque titoli in palio.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Naturalmente le indicazioni sono quelle già evidenziate ieri e più in generale consuete per il ciclismo, ma può comunque essere sempre utile ricordare che la diretta Mondiali ciclismo su pista 2024 in tv sarà garantita anche oggi sia in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58) sia per gli abbonati su Eurosport. Raddoppia quindi anche la possibilità della diretta streaming video Mondiali ciclismo su pista 2024, disponibile con sito o app di Rai Play per tutti o per gli abbonati con Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024 IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2024: LE FINALI ATTESE OGGI

Ecco allora che sarà un giovedì da vivere con il fiato sospeso in compagnia delle emozioni che sicuramente arriveranno dalla diretta Mondiali ciclismo su pista 2024. Non perdiamo altro tempo ed analizziamo il programma con i cinque titoli da assegnare nella sessione serale oggi a Ballerup. Evidentemente, dopo averne tanto parlato in precedenza, questa sarà la sera in cui si assegneranno le medaglie dell’inseguimento a squadre, sia maschile sia femminile. Se per gli uomini però si ripartirà dal primo turno già disputato ieri e quindi ci saranno “solo” le finali, per le donne sarà davvero un giovedì di lusso, con il primo turno e poi le finali racchiusi nello spazio di poche ore.

Attenzione però anche alla gara ad eliminazione femminile, sia perché si tratta di una competizione sempre molto spettacolare (ad ogni volata viene eliminata l’ultima concorrente), sia perché potrebbe essere una gara stuzzicante per l’Italia, con Letizia Paternoster che è già stata campionessa del Mondo della specialità. Infine, ci resta da ricordare che saranno lo scratch e il keirin maschili a mettere in palio il quarto e il quinto titolo da assegnare oggi in Danimarca nella ricca diretta Mondiali ciclismo su pista 2024, Attenzione in particolare allo scratch, dove schieriamo Elia Viviani, che naturalmente ha tutte le qualità per ambire a una medaglia…