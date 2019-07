Diretta Mondiali nuoto 2019 Gwangju/ Streaming video e tv: ci sono Bruni e Bridi

I Mondiali di nuoto 2019 proseguono: siamo a Gwangju in Corea del Sud, e dunque sicuramente sarà complicato seguire le gare rispetto al nostro fuso orario. Le gare infatti hanno il loro inizio alle 10:00 locali e dunque alle 3:00 della mattina italiana, ma se non altro nella mattinata di casa nostra sarà possibile assistere alle finali che assegnano le medaglie. La grande novità di questi Mondiali di nuoto risiede sicuramente nella presenza di Gregorio Paltrinieri, che dopo i grandi successi nelle lunghe distanze in vasca ha deciso di esplorare le acque aperte e il nuoto di fondo; il carpigiano sarà però impegnato martedì, in questa domenica 14 luglio invece gli italiani in gara saranno due e nella stessa disciplina. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta dei Mondiali di nuoto 2019, aspettando di vedere se il tricolore sventolerà nel cielo di Gwangju.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI NUOTO 2019

Dobbiamo ricordare che la diretta tv dei Mondiali di nuoto 2019 a Gwangju dovrebbe essere trasmessa dal canale Rai Sport, che ha il suo “gemello” in Rai Sport + (rispettivamente ai numeri 57 e 58 del telecomando) e che il collegamento scatterà alle ore 10:00 della mattina italiana. In assenza di un televisore sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONDIALI DI NUOTO 2019: GLI ORARI

I Mondiali di nuoto 2019 per la giornata di domenica ci presentano, come abbiamo già detto, due italiane che gareggeranno nella 10 Km femminile: la gara scatta alla 1:00 della nostra mattina e vedrà impegnate Rachele Bruni e Arianna Bridi. E’ dunque su questo evento che dobbiamo concentrare la nostra attenzione: la Bruni, fiorentina di 28 anni, ha vinto medaglie in ogni competizione cui abbia partecipato ed è una delle europee più forti in circolazione, con ben otto ori conquistati di cui l’ultimo tre anni fa a Hoorn, nella 10 Km che è appunto la competizione di oggi. Non solo: la Bruni è argento olimpico in carica quando ha nuotato in 1h56’49’’, e dunque sarà una delle atlete da battere anche oggi. Per quanto riguarda Arianna Bridi, la ventitreenne di Trento ha già ottenuto l’oro europeo a Glasgow lo scorso anno (nella 25 Km) e un bronzo mondiale e ancora europeo, quando a Hoorn si è classificata terza nella 10 Km. Attenzione poi all’esordio della nostra nazionale di pallanuoto femminile, che se la vede con l’Australia in una partita già abbastanza complicata: il Setterosa punta ovviamente alla zona medaglie e spera dunque di avere un grande avvio per aumentare le proprie possibilità.



