Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai: nuove medaglie per gli azzurri?

Giornata intensa di emozioni a Gwangju, dove si torna in diretta per i Mondiali di nuoto 2019 anche oggi sabato 27 luglio. I riflettori infatti saranno puntati soprattutto sull’Italia, protagonista sia nella mattina che nella serata coreana in alcune delle ultime finali presenti nel programma della manifestazione iridata in Corea del sud. In palio vi saranno infatti tra le ultime medaglie a disposizione in questa edizione dei mondiali di nuoto e gli azzurri sono impazienti di mettersi in mostra e di regalarci qualche altra emozione. Di certo lo farà la selezione della pallanuoto maschile che sarà impegnata nelle prime ore del mattino italiano nella finale per la medaglia d’oro contro la Spagna. Un vero traguardo quindi per il nostro Settebello, che ha già trovato pure il pass per le prossime olimpiadi di Tokyo 2020. Ma non sarà solo la pallanuoto ad allietarci ma pure il nuoto in corsia, dove saranno tanti gli azzurri nelle batterie e pure in finale, seguendo il solito programma, già visto negli altri giorni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Segnaliamo che come sempre la diretta tv dei Mondiali nuoto 2019 sarà prevista sui due canali della televisione di stato: dovrete rivolgervi a Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58) che in particolar modo seguiranno integralmente il programma di semifinali e finali a partire dalle ore 13:00. In assenza di un televisore potrete assistere alle gare anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Come annunciato, sarà una giornata davvero piena di impegni, specie per gli azzurri del nuoto in corsia, che saranno impegnati fin nella notte italiana, con le prime gare preliminari. Ecco quindi che da programma ufficiale per i Mondiali di nuoto le prime a scendere in vasca saranno le donne e pure la nostra Federica Pellegrini, iscritta nelle batterie dei 50 m a stile libero. A seguire ecco i preliminari dei 50 m dorso maschile con Sabbioni e Ceccon, mentre non dovremmo attendere molto per assister anche alle batterie dei 50 m rana femminili con Pilato e Carraro. Azzurri protagonisti anche nei preliminari della staffetta 4x100m, misto a stile libero, che in caso di accesso alla finale, saranno di nuovo in vasca nel pomeriggio italiano (e notte coreana). Nel programma serale di semifinali e finali dobbiamo certamente segnalare due appuntamenti imperdibili con l’Italia, in diretta da Gwangju per i Mondiali di nuoto. Ecco infatti che alle ore 13,58 si accederà la finale dei 200 m dorso femminile con la nostra Margherita Panziera, mentre alle ore 14,25 (italiane) Simona Quadarella sarà in vasca per prendersi una medaglia nei 800 m stile libero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA