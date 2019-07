Diretta Italia Ungheria/ Streaming video Rai: semifinale di peso (pallanuoto)

Italia Ungheria, in diretta dal Nambu University Acquatics Center di Gwangju, è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi giovedi 25 luglio 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 locali (11.30 italiane). Ecco un nuovo banco di prova di prestigio per i nostri azzurri ai Mondiali di nuoto 2019, di stanza in Corea del Sud: il Settebello di Sandro Campagna sarà quindi in vasca anche oggi con il chiaro obbiettivo di battere i terribili magiari e strappare il pass che vale la finale per la medaglia d’oro alla manifestazione iridata. La posta in palio è altissima e il sogno di salire sul tetto del modo si fa già vicino: eppure dovremo attenderci una semifinale e una diretta Italia Ungheria davvero serratissima e irta di difficoltà per i nostri azzurri, che pure hanno dimostrato in acqua già il loro grande valore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA UNGHERIA

Dobbiamo ricordare che la diretta tv di Italia Ungheria ai Mondiali di pallanuoto 2019 a Gwangju sarà trasmessa da Rai Due (canale numero 2 del telecomando): di conseguenza sarà possibile assistere alla partita del Settebello anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA UNGHERIA IN STREAMING VIDEO (RAI)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola all’acqua per questa semifinale che potrebbe consegnare ai Settebello il biglietto di ingresso alla finale per la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019, dobbiamo certo fare un passo indietro e vedere come le due squadre sono arrivate a giocarsi la diretta Italia Ungheria. Ecco quindi che i ragazzi di Campagna, che pure hanno sofferto in alcuni momenti di questi mondiali, hanno sempre poi saputo fare tesoro dei propri errori e andare avanti con cuore e testa. Dopo un’ottima fase a gironi dove gli azzurri hanno battuto Brasile e Giappone, l’Italia con il successo con la Germania per 8-7 ha strappato il pass per i quarti: qui ha poi affrontato brillantemente la Grecia, battuta solo pochi giorni fa con il risultato di 7-6. Percorso netto anche per l’Ungheria che quindi sarà in casa per questa semifinale vantando un ottimo stato di forma. I magiari infatti hanno chiuso in testa il girone C superando Nuova Zelanda, Spagna e Sudafrica: ai quarti hanno poi strappato il biglietto per le semifinali riuscendo a superare per 10-9 l’Australia. Ci attende quindi un match di primo livello!



