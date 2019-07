Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai: Quadarella nelle batterie

Ci avviciniamo a grandi passi alla chiusura di questi Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju ma non è ancora tempo dei saluti: anche oggi venerdi 26 luglio 2019 infatti saranno tante le gare messe in programma, semifinali e finali, dove gli azzurri potranno ancora una volta a mettersi in mostra. Come però accaduto anche ieri non sarà solo il nuoto in corsia ad essere protagonista oggi, ma anche la pallanuoto, per cui i riflettori si accenderanno sulle due finali per il bronzo e l’oro del tabellone femminile, dove però il nostro Setterosa non sarà protagonista. Gli appassionati italiani però non dovranno temere perché vi saranno parecchi dei nostri beniamini oggi impegnati in Corea del sud, specie nel mattino, durante il classico programma di batterie e preliminari che però, facendo il giusto calcolo con il fuso orario, saranno previsti in Italia dalle ore 3,00 del mattino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Segnaliamo che come sempre la diretta tv dei Mondiali nuoto 2019 sarà prevista sui due canali della televisione di stato: dovrete rivolgervi a Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58) che in particolar modo seguiranno integralmente il programma di semifinali e finali a partire dalle ore 13:00. In assenza di un televisore potrete assistere alle gare anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Esaminando subito il programma odierno per i mondiali di nuoto, in diretta da Gwangju quella che spicca è l’assenza di italiani in finale nelle prove individuali della serata coreana (il nostro primo pomeriggio). Con pure Restivo fuori ieri in semifinale dei 200 m a dorso, ecco che vi saranno ben pochi motivi di gloria per gli azzurri, sempre che la nostra staffetta dei 4×200 m stile libero maschile non si qualifichi per la finale, ma questo lo sapremo solo dopo le batterie della mattina. Sarà quindi nella mattinata locale che si concentreranno le gare degli azzurri: da programma dopo tutto vi saranno infatti ben 6 gare preliminari che potrebbero consegnare ai nostri beniamini un pass per le finali per il medagliere iridato che si svolgeranno negli ultimi giorni della manifestazione. Da calendario ufficiale ecco che tra i primi a scendere in vasca ci saranno anche gli italiani Burdisso e Codia per le batterie dei 100 farfalla maschile e a seguire i riflettori saranno puntati pure sull’azzurra Margherita Panziera, ai preliminari dei 200 dorso. Di fila ecco di scena a Gwangju Vergani e Dotto per un posto in semifinale (e poi finale) nei 50 m stile libero maschile: attenzione però anche a Di Liddo, in gara per i 50 farfalla femminile. Su finire della mattina coreana il calendario ci ricorda le azzurre Simona Quadarella (oro nei 1500) e Giulia Gabrielleschi nelle batterie dei 800 m stile libero e ciliegina sulla torta la nostra staffetta 4×200 maschile a stile libero, che farà di tutto per centrare l’unica finale possibile odierna per l’Italia.



