Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai: nessun azzurro in finale

Nuova giornata per i Mondiali di nuoto 2019, in diretta da Gwangju! Anche oggi giovedì 25 luglio quindi la parola passa alle vasche della Corea del sud, dove gli azzurri sono impazienti di mettersi in mostra. Va però subito detto che dopo le grandi celebrazioni della giornata di ieri con le medaglie d’oro arrivate in finale degli 800 m stile libero per Gregorio Paltrinieri e l’ennesima impresa storica di Federica Pellegrini, iridata nei 200 m stile libero, oggi in casa Italia il clima è più tranquillo. Sulla carta non vi saranno quindi finali a cui l’Italia è riuscita a qualificarsi, ma non c’è da temere: lo spettacolo certo non mancherà come pure le star e gli azzurri, che saranno in vasca per disputare batterie ed eventuali semifinali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

Segnaliamo che come sempre la diretta tv dei Mondiali nuoto 2019 sarà prevista sui due canali della televisione di stato: dovrete rivolgervi a Rai Sport o Rai Sport + (numeri 57 e 58) che in particolar modo seguiranno integralmente il programma di semifinali e finali a partire dalle ore 13:00.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: IL PROGRAMMA ODIERNO

Riflettori quindi puntati anche oggi sul nuoto in corsia in questi Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju e come abbiamo visto già nei giorni scorsi, la mattina coreana (la nostre notte) sarà impiegata per preliminari e batterie. Sarà quindi solo in serata e dunque dalle ore 13.00 italiane che si farò sul serio con finali e semifinali. Facciamo quindi particolare attenzione al programma del mattino: le prime a scendere in vasca saranno le donne per i 100 m femminile, batterie a cui è iscritta Federica Pellegrini, ma che la Divina potrebbe anche non disputare e deciderà di concentrarsi sulle staffette. Di fila ecco i preliminari dei 200 m dorso maschile con il nostro Matteo Restivo, mentre Martina Carraro sarà protagonista nelle batterie dei 200 m rana. Successivamente sarà Luca Pizzini a provare a tenere altro il tricolore in occasione dei proletari dei 200 rana maschile, ma l’impresa non sarà semplice per l’azzurro. Nota a parte per la pallanuoto, altra grande protagonista di questa giornata dei Mondiali di nuoto 2019. Questa mattina infatti e per la precisione alle ore 11.30 il Settebello sarà in vasca contro l’Ungheria per giocarsi la prima semifinale, che vale un biglietto per la finale della medaglia d’oro.



