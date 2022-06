Diretta Mondiali nuoto 2022/ Streaming video Rai: le finali di oggi, 22 giugno

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: MIRESSI E CERRUTI DA SEGUIRE

La quinta giornata di gare in diretta ai Mondiali di nuoto 2022 in corso a Budapest regalerà nuove emozioni anche se potrebbe essere una giornata abbastanza interlocutoria per l’Italia. I momenti trionfali sono stati tanti, su tutti l’oro di Thomas Ceccon perché ha portato anche il record del Mondo nei 100 dorso, poi naturalmente spicca il dominio nella rana con Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato ma anche le numerose soddisfazioni nel nuoto artistico. Morale della favola, in questo momento siamo secondi dietro solamente agli Usa sia nel medagliere complessivo dei Mondiali di nuoto 2022 sia in quello che considera solamente il nuoto in corsia.

Oggi mercoledì 22 giugno 2022 nella capitale magiara potrebbe essere una giornata meno trionfale per la fortissima Nazionale italiana di nuoto, dal momento che in finale abbiamo solamente Alessandro Miressi nei 100 sl più Linda Cerruti nel singolo libero del nuoto artistico, che probabilmente potrebbe essere la nostra migliore carta da giocare. In generale, oggi e domani dovrebbero essere due giornate abbastanza interlocutorie, prima di tornare a sognare in grande da venerdì. Andiamo comunque a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella quinta giornata la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 da Budapest.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della quinta giornata dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD sarà in generale il canale di riferimento al mattino, mentre al pomeriggio per le finali l’appuntamento sarà su Rai 2. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI DI NUOTO 2022

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

La quinta giornata in diretta dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest ovviamente è iniziata già alle ore 9.00 del mattino con la sessione delle batterie. Poca gloria per l’Italia, ma era francamente prevedibile: eliminata subito Chiara Tarantino nei 100 sl femminili, stesso destino per Michele Lamberti nei 200 dorso, promossa in semifinale solamente Francesca Fangio nei 200 rana femminili, la dovremo seguire al pomeriggio per scoprire se riuscirà a conquistare un posto nella finale di domani, che altrimenti rischia di essere un giorno privo di finalisti individuali per l’Italia.

Naturalmente però il mercoledì dei Mondiali di nuoto 2022 a Budapest sarà imperniato soprattutto sulla sessione pomeridiana, nella quale dalle ore 18.00 dovremo seguire le cinque finali che assegneranno titoli. In ordine cronologico, saranno i 200 farfalla femminili, poi gli attesi 100 sl maschili naturalmente con Alessandro Miressi che tuttavia recita da outsider, i 50 dorso femminili senza azzurre, così come d’altronde i 200 misti maschili e la staffetta 4×200 sl femminile. Oggi sarà protagonista anche il nuoto artistico, con i preliminari del libero a squadre ma soprattutto con la finale alle ore 16.00 del singolo libero, che vede Linda Cerruti partire dal quarto posto delle qualificazioni, a un soffio di distanza dalla greca Evangelia Platanioti, si può quindi puntare almeno al bronzo. Infine, oggi è anche il giorno del secondo impegno della pallanuoto femminile: Setterosa protagonista alle ore 21.00 con Italia-Ungheria, sfida alle padrone di casa.

