Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai: gli azzurri nel Day 3

Con oggi, sabato 18 dicembre 2021 siamo ormai a metà dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, in diretta ad Abu Dhabi: con oggi infatti daremo il via al day 3 della manifestazione iridata e già non vediamo l’ora di dare la parola alle vasche dell’Etihad Arena, dove pure già gran colpi di scena sono occorsi negli ultimi due giorni. Dopo infatti l’ottimo debutto della squadra azzurra con la doppia medaglia di Razzetti e il bellissimo argento vinto dalla staffetta 4×100 stile maschile, ecco che già ieri il medagliere dell’Italia si è andato ad arricchire anche dell’argento di Martinenghi nei 100 rana maschili come pure della medaglia di Benedetta Pilato, seconda nella finale dei 50m rana donne.

Per entrambi un risultato straordinario, che pure è andato a ingrossare il medagliere azzurro, ora a quota ben 5 medaglie. E chissà quali trionfi potrebbe arrivare per la selezione azzurra già oggi, in questo day 3 dei mondiali di nuoto in vasca corta 2021 dove pure davvero non saranno poche le occasioni di mettersi in mostra per i nostri beniamini. Ci attenderà una giornata speciale ad Abu Dhabi.

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Segnaliamo ancora che la diretta tv dei Mondiali nuoto vasca corta 2021 sarà trasmessa da Rai Sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: la visione di entrambe le sessioni, batterie e semifinali e finali, sarà dunque garantita dalla tv di stato oggi. Di consegnerà, entrambe le finestre da Abu Dhabi saranno disponibili anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021 Abu Dhabi: IL PROGRAMMA DEL DAY 3

Impazienti di dare di nuovo la parola alla vasca di Abu Dhabi per la diretta dei mondiali di nuoto in vasca corta 2021, pure dobbiamo ora andare a vedere che cosa ci riserva nel dettaglio il programma di gare odierne. Come già occorso negli altri giorni, la sessione mattutina sarà riservata solo alle batterie, con prima gara prevista alle ore 6.30 del mattino italiano (sono 3 ore di fuso). Calendario alla mano ecco allora a dare il via saranno oggi le batterie dei 100 misti maschili con Orsi e Ceccon, come pure le prove dei 50 farfalla donne con Di Pietro e Di Liddo, e dei 50m dorso maschili con Lamberti e Mora in gara.

Di fila pure avremo le batterie dei 100 misti e dei 200 dorso femminili (con le azzurre Cocconcelli e Panziera), con anche le prime gare dei 50 stile libero e dei 200 dorso uomini, dove invece avremo in vasca Zazzeri e Deplano, come anche Mora e Lamberti di nuovo. A chiudere la sessione, dalle ore 9.18 circa anche le batterie della staffetta mista mista 4×50 con l’Italia attesissima protagonista. Solo alle ore 15.00 italiane invece sarà spazio per le tante finali di questi mondiali ai nuoto in vasca corta 2021. Tra le finalissime da non perderci la prova dei 100m farfalla, come ovviamente la gara per le medaglie degli 800m stile libero donne, gara a cui solo ieri hanno avuto accesso sia la nostra Simona Quadarella che Martina Caramignoli. Da non scordare poi le staffette che stanno dando davvero grandissima soddisfazioni ad Abu Dhabi!.

