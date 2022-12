Diretta Mondiali nuoto vasca corta 2022/ Streaming video Rai, programma day 1

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022: TUTTO SU PALTRINIERI!

Primo giorno oggi, martedì 13 dicembre, per la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne, in Australia. La tradizionale rassegna iridata in vasca da 25 metri completa un anno che è già stato ricchissimo di emozioni, perché i Mondiali in vasca corta a Budapest (slittati dal 2021) e gli Europei di Roma hanno caratterizzato un anno di grazia per il nuoto italiano, dominatore assoluto a livello europeo in casa nostra e secondo solo agli Stati Uniti a livello mondiale.

Adesso dunque non vediamo l’ora di seguire questi Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, anche se il calendario sovraffollato (l’anno prossimo sarà di nuovo tempo di Mondiali) ha portato diversi big a fare altre scelte. Vale anche per l’Italia, che ad esempio non avrà Simona Quadarella e vedrà Thomas Ceccon impegnato solo in alcune gare del suo solitamente ricchissimo programma, escludendo ad esempio i 100 dorso di cui è campione e primatista mondiale. Sarà allora più che mai Gregorio Paltrinieri il nostro nuotatore di punta, a maggior ragione considerando che oggi ci saranno subito i 1500 stile libero maschili. Di conseguenza, è importante avere ben presente che cosa succederà oggi per seguire nel migliore dei modi la diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne nel Day 1 della manifestazione iridata.

MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022 da Melbourne sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) dalle ore 9.30 per quanto riguarda la sessione con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, andiamo a descrivere il programma della prima giornata di gare a Melbourne. Le dieci ore di fuso orario lasciano il segno, per cui le batterie saranno nel cuore della notte italiana, mentre la sessione serale (di Melbourne) con semifinali e finali comincerà quando in Italia saranno appena le ore 9.30. In copertina mettiamo i 1500 sl maschili delle ore 10.55 italiane, perché naturalmente avranno Gregorio Paltrinieri come uomo da battere e senza nemmeno l’insidia delle qualificazioni.

Le altre finali di oggi saranno di gare che avranno nello spazio di poche ore prima le batterie e poi appunto la finale: parliamo di 400 sl femminili, 200 misti sia al femminile (con Costanza Cocconcelli e Sara Franceschi) sia al maschile con Alberto Razzetti, infine le due staffette 4×100 sl naturalmente con l’Italia in gara, sperando che tutti loro siano in azione anche nelle finali. Ricordiamo poi quali sono le quattro gare che oggi proporranno le batterie e le semifinali, in vista delle finali naturalmente di domani: i 50 farfalla maschili e femminili e i 100 dorso, anche in questo caso sia per gli uomini sia per le donne. Matteo Rivolta, Thomas Ceccon e Silvia Di Pietro sono attesi nella gara più breve della farfalla, Margherita Panziera, Silvia Scalia e Lorenzo Mora ci rappresenteranno invece nel dorso. Tanto nomi da seguire fin da subito nella diretta dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022…

