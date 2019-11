Diretta Mondiali Paralimpici Atletica 2019/ Streaming video e tv: azzurri e orari

Sta calando il sole sui Mondiali paralimpici di atletica 2019: oggi mercoledì 13 novembre 2019 infatti si disputerà la penultima giornata di gare e certo il programma si annuncia subito fittissimo: in palio infatti vi sono ancora non poche medaglie per la infestazione iridata di stanza a Dubai, negli Emirati Arabi e pure sono tanti gli italiani che non vedono l’ora di mettersi in mostra. Nonostante i tanti ottimi risultati che la delegazione azzurra ha ottenuto in questa edizione dei Mondiali paralimpici di Atletica, le medaglie finora raccolte sono state poche, ma non disperiamoci perchè anche in questa giornata abbiamo concrete chance di salire sui primi gradini del podio. Prima però di vedere che cosa ci propone il programma odierno di prove e gare ricordiamo che vi è un forte fuso orario tra Italia e Emirati Arabi (3 ore) e che come al solito gli appuntamenti saranno divisi in due sessioni, una per la mattina presta e l’altra per il pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019

Per seguire i Mondiali Paralimpici di atletica, il canale preferenziale rimane la tv ufficiale della manifestazione che in live streaming offrirà la visione di tutte le gare previste anche oggi. Va inoltre segnato che vi saranno finestre in diretta tv per i Mondiali paralimpici di atletica 2019 in corso a Dubai sulla tv di stato. Oggi dunque l’appuntamento al canale Raisport + sarà sia con la sessione mattutina di gare (dalle 6,45 alle 8,55,) che con quella serale, prevista dalle 15,00 alle ore 18,10. Tali spazi saranno naturalmente visibile anche in diretta streaming video, tramite il ben noto portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019: IL PROGRAMMA A DUBAI

Andiamo dunque a vedere subito che cosa ci propone il programma di gare odierno per i Mondiali Paralimpici di atletica 2019, di stanza a Dubai: anche oggi ci attendono non poche gare e gli appassionati italiani dovranno alzarsi ben presto. La prima prova infatti con la finale del lancio del disco maschile categoria F11 infatti è attesa già alle ore 6,00 del mattino italiano e solo pochi istanti dopo avrà luogo la finale sempre degli uomini, per il salto in lungo T20. Da calendario sarà solo alle ore 15,00 secondo il fuso orario italiano, che avrà inizio la sessione serale di gare , con la finale maschile del salto in alto categoria T47, mentre il gran finale di questa giornata sarà con la gara valevole per le medaglie degli uomini nei 200 m T51. Pure oggi non mancheranno gli azzurri in gara, che anzi ci terranno compagnia un po’ in tutta al giornata. Segnaliamo dunque la presenza fin dalle prime ore del mattino di Oney Tapia nel lancio del disco, mentre alle ore 6,34 italiane Monica Contraffatto prenderà parte alle batterie dei 100 m T63 e speriamo che possa ottenere un posto anche nella finale. Per la sessione finale segnaliamo la presenza di Marco Cicchetti e Roberto La Barbera alle ore 16,30 al salto in lungo T44-T64.

