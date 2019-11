Diretta Mondiali paralimpici atletica/ Streaming video tv: orari e programma

Oggi, sabato 9 novembre, sarà la terza giornata di gare in diretta dai Mondiali Paralimpici di atletica 2019 che sono in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Una manifestazione di notevole importanza, a maggior ragione considerando che siamo ormai a meno di un anno dalle Paralimpiadi di Tokyo 2020, verso le quali naturalmente l’appuntamento iridato in corso in questi giorni a Dubai è l’ultimo grande evento per quanto riguarda l’atletica leggera, regina degli sport in tutte le sue versioni. Per quanto riguarda l’Italia, ci siamo presentati a questi Mondiali Paralimpici di atletica 2019 purtroppo senza la nostra punta di diamante Martina Caironi, che è risultata positiva a un controllo antidoping a causa della crema utilizzata per curare l’ulcera all’apice del moncone: una vicenda che sembra dunque essere al massimo una negligenza da parte della nostra velocista, due volte d’oro alle Paralimpiadi, ma con la conseguenza di escluderla dai Mondiali e forse anche da Tokyo, se dovesse incappare in una lunga squalifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019

Da segnalare che vi saranno finestre in diretta tv per i Mondiali paralimpici di atletica 2019 in corso a Dubai. Oggi ad esempio la sessione serale della terza giornata di gare da Dubai verrà trasmessa dalle ore 14.55 alle ore 16.00 su Rai Sport + HD, il canale tematico che trovate al numero 57 del telecomando. Di conseguenza, in queste fasce sarà garantita gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo adesso a vedere in sintesi quale sarà il programma della sessione serale di oggi, sabato 9 novembre, nella diretta dei Mondiali paralimpici di atletica 2019. Nella sessione serale in primo piano in ottica italiana avremo le batterie dei 400 metri maschili categoria T20 con Raffaele Di Maggio (tra le ore 15.10 e le 15.30 italiane, a Dubai tre ore più avanti), poi la finale dei 200 metri maschili categoria T64 alle ore 16.09, con l’auspicio che ne sia protagonista Simone Manigrasso, mentre alle ore 17.27 l’appuntamento sarà con la finale dei 400 metri maschili T53, nella quale potrebbe cercare gloria Diego Gastaldi. L’esempio da seguire è naturalmente Assunta Legnante, che ieri ha vinto la medaglia d’oro nel getto del peso femminile, ennesima perla di una carriera leggendaria già da molto anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA