Diretta Mondiali paralimpici atletica/ Streaming video tv: programma e orari

Oggi, martedì 12 novembre, siamo già alla sesta giornata di gare in diretta dai Mondiali Paralimpici di atletica 2019 che sono in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Una manifestazione di notevole importanza per l’atletica leggera paralimpica, l’ultimo grande appuntamento internazionale a meno di un anno dalle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Per quanto riguarda l’Italia, da segnalare che oggi tornerà in gara in questi Mondiali Paralimpici di atletica 2019 la nostra donna di punta Assunta Legnante, che proprio in apertura della manifestazione iridata ha conquistato ancora una volta la medaglia d’oro nel getto del peso e oggi proverà a scrivere una nuova pagina di una carriera infinita di gioie e soddisfazioni. L’Italia comunque non è solo Legnante, possiamo ad esempio ricordare l’argento di Oxana Corso nei 100 metri femminili categoria T35, anche se proprio nella velocità dobbiamo fare a meno della nostra punta di diamante Martina Caironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019

Da segnalare che vi saranno finestre in diretta tv per i Mondiali paralimpici di atletica 2019 in corso a Dubai. Oggi ad esempio la sessione serale della sesta giornata di gare da Dubai verrà trasmessa dalle ore 15.00 alle ore 16.00 su Rai Sport + HD, il canale tematico che trovate al numero 57 del telecomando e che garantirà una copertura davvero ampia già a partire dalla sessione mattutina delle batterie, visibile in Italia dalle ore 6.45 alle ore 9.40. Di conseguenza, in queste fasce sarà garantita gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONDIALI PARALIMPICI DI ATLETICA 2019: IL PROGRAMMA DI OGGI

Andiamo adesso a vedere in sintesi quale sarà il programma della diretta dei Mondiali paralimpici di atletica 2019 in questo martedì 12 novembre che costituisce il sesto giorno di gare a Dubai. Come abbiamo già accennato, oggi sarà di nuovo il giorno di Assunta Legnante, che fin dalle ore 6.00 del mattino italiano (le 9.00 di Dubai, che è tre ore avanti) sarà in pedana per il lancio del disco femminile categoria F11. Giorno potenzialmente molto intenso per Diego Gastaldi, che dalle ore 7.41 sarà impegnato nelle batterie degli 800 metri maschili categoria T53 e che speriamo di rivedere in gara anche alle 16.17, quando sarà in programma la finale. Infine, speriamo di vedere in azione anche Arjola Dedaj alle ore 16.46 nella finale dei 100 metri femminili categoria T11.



© RIPRODUZIONE RISERVATA