Diretta Mondiali pattinaggio 2023/ Streaming video tv: subito Conti-Macii! (23 marzo)

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023: LA PRIMA GIORNATA!

La prima giornata dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023 è dietro l’angolo: siamo a Saitama, in Giappone, e dunque il fuso orario rispetto all’Italia fa sì che questa kermesse vada in scena per noi di notte. Saranno infatti le 3:00 di giovedì 23 marzo quando si aprirà la prima competizione: lo short program delle coppie, che sancirà ufficialmente il via alla diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023. L’Italia sarà protagonista: Sara Conti e Niccolò Macii aspirano a prendersi una medaglia di bronzo (realisticamente) e dunque non dovranno lasciare per strada punti importanti.

Sarà questa ovviamente la prima parte della competizione, che avrà poi come di consueto il programma libero; dovremo aspettare i prossimi giorni per il completamento dell’evento e l’assegnazione delle medaglie, ma intanto la giornata inaugurale ai Mondiali di pattinaggio artistico 2023 non si concluderà visto che avremo, a partire dalle ore 7:50, lo short program dell’individuale femminile che è sempre stata la gara regina nella disciplina sul ghiaccio, e che speriamo possa regalarci grandi emozioni. Per l’Italia, sarà in pista Lara Naki Gutmann.

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv dei Mondiali di pattinaggio 2023 non è prevista, ma con un’eccezione: per quanto riguarda la prima giornata, quella di oggi, lo short program femminile sarà infatti seguito sia da Rai Sport + HD, dunque in chiaro per tutti, che da Eurosport disponibile al numero 210 del decoder di Sky, per gli abbonati. A parte questo, l’intera copertura dell’evento sarà affidata alla piattaforma Discovery Plus: dunque per accedere alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento e la visione sarà in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO 2023: RISULTATI E CONTESTO

Parlando ancora della diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023 dobbiamo dire che la Gutmann punterà ad evitare il taglio, così da presentarsi sul ghiaccio anche per il programma libero; quando si parla di individuale femminile non può che tornare in mente Carolina Kostner, che per anni ha infiammato l’Italia con i suoi grandi risultati e con gare anche leggendarie, almeno per esperti e appassionati, con sensazionali rivali come Mao Asada e Yuna Kim, oltre alle russe. Adesso invece la pattinatrice da osservare con attenzione è la padrona di casa Kaori Sakamoto.

Campionessa mondiale in carica, è stata bronzo alle ultime Olimpiadi e per lei la prima avversaria è anche la compagna di allenamenti Mai Mihara, che guida una schiera di rivali che rispondono ai nomi di Rinka Watanabe, Isabeu Levito, Haein Lee, Yelim Kim, Anastasia Gubanova e Loeana Hendrickx. Questa sarà soltanto la prima giornata dedicata alla diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2023, intanto vedremo come andranno questi due short program e poi capiremo anche la lotta per le prime medaglie…











