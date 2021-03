Diretta Mondiali pattinaggio Artistico 2021/ Streaming video Rai: oggi le ultime gare

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021: IL DAY 4

Quarta e ultima giornata in diretta per i Mondiali di pattinaggio artistico di Stoccolma 2021: alla Ericsson Globe Arena, oggi, sabato 27 marzo 2021 andranno in scena le ultime gare per la rassegna iridata, primo grande evento per questo sport, da che è iniziata la pandemia, e davvero siamo impazienti di scoprire chi salirà sul tetto del mondo oggi. Già nei giorni scorsi sono state grandi emozioni sul ghiaccio svedese con il successo di Mishina-Galliamov nelle coppie e di Anna Schcherbakova nella gara dell’individuale femminile: chissà chi saranno oggi i campioni del mondo. L’attesa dunque verso questo banco di prova è grande: ricordiamo poi che i Mondiali di pattinaggio artistico 2021 si chiuderanno a Stoccolma solo domani, ma con il classico Gala di esibizione, atteso sigillo della manifestazione iridata.

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021 IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO DI STOCCOLMA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha garantito alcune finestre per tutta la durata dei Mondiali di pattinaggio artistico 2021. Nella giornata di oggi, la quarta e ultima per le gare a Stoccolma, ricordiamo che saranno previste una sola finestra in diretta tv sul canale Raisport HD (numero 58 del telecomando del digitale terrestre), prevista dalle ore 11.00 alle ore 14.55. Tale spazio sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il noto servizio Raiplay, per tutti coloro che non potranno mettersi sul divano oggi. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Pur impazienti di dare spazio al ghiaccio per la diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico nella quarta e ultima giornata di gara a Stoccolma, dobbiamo certo andare a vedere che cosa ci riserva nel dettaglio il programma odierno. Calendario alla mano vediamo che alla Ericsson Globe Arena oggi si comincerà alle ore 11.00 con il programma libero dell’individuale maschile: dopo lo short program di giovedi, ecco che si arriva alla fase più calda della competizione, dove pure sarà ancora lotta aperta per la medaglia più preziosa. L’attesa è chiaramente tutta per Yuzuru Hanyu, il migliore nello short program dello scorso giovedi e autore dell’ottimo punteggio di 106.98 (anche se sappiamo che il nipponico ha fatto anche di meglio): a contendergli l’oro, un po’ a sorpresa sarà il connazionale Kagiyama, al suo debutto iridato.

Appena defilato nella corsa all’oro ma sempre in lizza per una medaglia il campione del mondo in carica Chen, che pure giovedi non è stato impeccabile. Lontani per la lotta al podio i due italiani Rizzo e Grassi, che saranno comunque qualificati. Ricordiamo poi che solo nel pomeriggio e per la precisione alle ore 17.00 sarà spazio a Stoccolma per il programma libero dell’Ice Dance, con le coppie che solo ieri mattina hanno dato grandissimo spettacolo. Qui ricordiamo che sarà lotta Russia Stati Uniti, con Sinitsina-Katsalopov leader dopo il primo segmento, seguiti per da vicino da Hubbel-Donohue e Chock-Bates: occhio agli azzurri Guignard-Fabbri che possono dire la loro per la top five.



