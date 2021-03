Diretta Mondiali pattinaggio artistico 2021/ Streaming video Rai: il day 3

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021: IL DAY 3

Terza giornata in diretta per i Mondiali di Pattinaggio artistico 2021: con oggi, venerdi 26 marzo 2021, entriamo davvero nelle fasi più calde della manifestazione, la prima per questo magnifico sport da che è iniziata la pandemia e davo non vediamo l’ora di applaudire ai primi vincitori della rassegna iridata. Dopo due giorni dedicati agli allenamenti e altri due riservati agli short program individuali e coppie ecco che sarà spazio oggi per i programmi liberi, per cui ci attendiamo gran scintille.Già ieri alla Ericsson Globe Arena di Stoccolma sono state assegnate le prime medaglie per le coppie. con oggi altre verranno assegnate per le gare dell’individuale femminile, dove sarà lotta serrata tra grandi big come le russe Shcherbalkova e Tuktamysheva, la giapponese Kihira e la statunitense Chen: chi di queste prenderà il trono di Alina Zagitova (che ha dato forfait)

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021 IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO DI STOCCOLMA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha garantito alcune finestre per tutta la durata dei Mondiali di pattinaggio artistico 2021. Nella giornata di oggi, la terza per le gare a Stoccolma, ricordiamo che saranno previste ben due finestre in diretta tv sul canale Raisport HD (numero 58 del telecomando del digitale terrestre), la prima dalle ore 13.00 alle ore 16.00, e la seconda della ore 18.00 alle ore 22.00. Tale spazio sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il noto servizio Raiplay, per tutti coloro che non potranno mettersi sul divano oggi. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Impazienti di dare il via alla terza giornata per la diretta dei Mondiali di pattinaggio artistico 2021 in corso a Stoccolma , tocca ora vedere che cosa ci riserva il programma odierno, tenuto conto che oggi sarà giornata di verdetti. Calendario alla mano vediamo infatti che già alle ore 10.45 nel palazzetto svedese sarà spazio per la prova della danza, gara che si annuncia dominata dallo scontro Statu Uniti-Russia, ricordato che il duo francese campione del mondo in carica Papadakis-Cizeron ha dato forfait all’evento svedese. Da tenere d’occhio poi qui il duo italiano composto da Charlene Guignard e Marco Fabbri, che potrebbero davvero ambire al podio. Alle ore 18.00 sarà poi spazio alla Ericsson Globe Arena per il programma libero delle donne, dove è gran attesa per le big: nello short programma dominare sono state la russa Anna Shcherbakova e la giapponese Rika Kihira, che hanno rimediato rispettivamente i punteggi di 81.0 e 79.08. prue non saranno le sole grandi favorite per la medaglia, anche se dobbiamo segnalare la pessima prova di un’altra big come Alexandra Trusova, che trovando appena il 12^ punteggio nello short program difficilmente oggi potrà ambire a un risultato importante. Da aggiungere che oggi mancherà la nostra azzurra Lara Naki Gutmann, che non ha trovato un tempo valido nello short program.

