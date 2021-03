Diretta Mondiali pattinaggio artistico 2021/ Streaming video Rai: oggi le prime gare!

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO: IL DAY 1

Entriamo nel vivo dei Mondiali di pattinaggio artistico 2021: a Stoccolma, oggi, mercoledì 24 marzo 2021 avranno infatti inizio le prime vere competizioni sul ghiaccio e dunque siamo davvero impazienti di dare il via al primo grande evento per la disciplina da che è iniziata la pandemia (escludiamo il circuito Grand Prix, che si è svolto in forma esclusivamente domestica quest’anno). Dopo due giorni di allenamenti, saranno oggi consegnate le prime gare della rassegna iridata e davvero ci attendiamo grandi colpi di scena sul ghiaccio della Ericsson Globe Arena di Stoccolma: dopo tutto in stagione sono stati davvero pochi gli appuntamenti preparatori ai Mondiali di pattinaggio artistico 2021 e ci mancano dunque i classici feedback da parte delle giurie in campo internazionale. Pure tante stelle hanno risposto presente all’evento e non mancheranno anche i nostri azzurri, con tanti atleti pronti al debutto internazionale.

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021 IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’EVENTO DI STOCCOLMA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la tv di stato ha garantito alcune finestre per tutta la durata dei Mondiali di pattinaggio artistico 2021. Nella giornata di oggi, la prima per le gare a Stoccolma, ricordiamo che sarà prevista una finestra in diretta tv sul canale Raisport HD (numero 58 del telecomando del digitale terrestre) dalle ore 12.40 alle ore 15.55. Tale spazio sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il noto servizio Raiplay, per tutti coloro che non potranno mettersi sul divano oggi. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2021: IL PROGRAMMA ODIERNO

Venendo dunque subito al calendario dei Mondiali di pattinaggio artistico 2021, che di fatto prenderanno il via solo nella giornata di oggi, dopo due giornate dedicate agli allenamenti in pista, va detto che primo evento, previsto alle ore 10.00 sarà lo short program individuale femminile, che ci accompagnerà fino al primo pomeriggio. Di fila, alle ore 17,30 sarà spazio per la cerimonia ufficiale di apertura della rassegna continentale, che ovviamente si svolgerà in sordina, dato il contesto complesso attuale. Ultimo evento in questa prima giornata ai Mondiali di pattinaggio artistico 2021 sarà invece la gara dello short program a coppie, che avrà inizio alle ore 18.30 e che presumibilmente ci farà compagnia fino a tarda serata. Per le protagoniste in gara, attendiamoci oggi gran scintille da Anna Shcerhrbakova, Alexandra Trusova e Rika Kihira, ma tra le coppie saranno riflettori puntati sul duo cinese campione in carica Sui Wenjing-Han Cong, come pure sui russi Tarasova-Morozov, pronti a darsi gran battaglia sul ghiaccio svedese.

