Diretta Mondiali scherma 2022/ Streaming video tv: programma e finali 22 luglio

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: IL FIORETTO DOMINA!

La giornata dei Mondiali scherma 2022 per venerdì 22 luglio è la penultima nella rassegna iridata: sulla pedana di Il Cairo sono rimaste ormai le gare a squadre, e a dominare sarà soprattutto il fioretto. Avremo infatti le due competizioni, maschile e femminile, di questa disciplina; qui dobbiamo specificare che le gare a squadre sono più lunghe rispetto all’individuale, e dunque le competizioni di oggi saranno di fatto una prosecuzione rispetto a quanto si è visto ieri, e così sarà oggi per altre due discipline le cui medaglie saranno poi assegnate domani.

Questo ultimo caso riguarda sciabola femminile e fioretto maschile: si parte alle ore 8:30 con le fasi preliminari, ma poi sarà sabato che scopriremo come sarà composto il podio. Diverso invece il caso di fioretto femminile e spada maschile: queste due gare infatti sono iniziate ieri, a partire dalle ore 10:00 le fiorettiste affronteranno i quarti e alle 11:20 toccherà agli spadisti. Le due finali sono previste a partire dalle 15:00 e dalle 16:15 (per il bronzo), nella diretta dei Mondiali scherma 2022 invece si va per l’oro alle 17:30 (fioretto donne) e alle 18:45 (spada uomini).

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della quinta giornata dei Mondiali scherma 2022 Il Cairo sarà trasmessa su Eurosport: va precisato che le immagini saranno disponibili dalle ore 17:30 e dunque con le gare del tabellone principale e delle finali. Il canale fa parte dei pacchetti Sky e DAZN, dunque avrete bisogno di un abbonamento a una delle due emittenti; bisognerà essere clienti anche per il servizio di diretta streaming video, qui la piattaforma che manderà in onda i Mondiali di Scherma 2022 sarà Discovery Plus che trovate anche su TIMVISION e Amazon Prime Video.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2022: GLI ITALIANI IN GARA

Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta dei Mondiali scherma 2022. A Il Cairo la spedizione italiana non si sta comportando male; a livello individuale i primi due giorni ci hanno raccontato delle medaglie vinte da Rossella Fiamingo e Arianna Errigo – rispettivamente bronzo e argento – anche se ad entrambe è mancato il guizzo giusto per arrivare a salire sul gradino più alto del podio.

Oggi l’inizio di sciabola femminile e fioretto maschile: nella prima competizione vedremo in pedana Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio e Eloisa Passaro che mercoledì hanno affrontato la competizione individuale, mentre il fioretto degli uomini schiera Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Giorgio Avola, con Guillaume Bianchi che è stato convocato come riserva. Naturalmente, soprattutto per questa seconda disciplina ci sono forti speranze di arrivare a una medaglia che sia anche d’oro; tre anni fa a Budapest i Mondiali scherma avevano visto i nostri fiorettisti ottenere il bronzo, ora vedremo cosa succederà a Il Cairo…

