Diretta/ Monopoli Avellino (Serie C) streaming video tv: gli irpini sognano

Monopoli Avellino, in diretta sabato 13 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Gli irpini sognano dopo l’esaltante serie di vittorie consecutive che stanno vivendo nelle ultime settimane: l’ultimo successo sulla Paganese ha segnato per i biancoverdi la sesta vittoria consecutiva in campionato, la nona negli ultimi 10 impegni disputati e la decima negli ultimi 12: 32 punti su 36 disponibili nelle partite disputate nel 2021 e la Ternana capolista, che pareva ormai irraggiungibile, è ora a 7 punti di distanza, anche se gli umbri hanno disputato una partita in meno.

L’Avellino però ha anche staccato il Bari al secondo posto, con i pugliesi ora a -4, e proverà a proseguire nella sua serie d’oro a Monopoli, con la squadra allenata da Beppe Scienza reduce da 2 pareggi consecutivi contro Bisceglie e Viterbese. Gabbiani a -4 dalla zona play off e a +6 dalla zona play out, a caccia di continuità per trovare finalmente una dimensione precisa in una stagione fin qui incerta sul piano delle prospettive e degli obiettivi.

DIRETTA MONOPOLI AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Avellino è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI AVELLINO

Le probabili formazioni della sfida tra Monopoli e Avellino allo stadio Vito Simone Veneziani. I padroni di casa allenati da Giuseppe Scienza scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Satalino; Riggio, Bizzotto, Liviero; Viteritti, Piccinni, Iuliano, Paolucci, Zambataro; De Paoli, Soleri. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Piero Braglia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Pane; L. Silvestri, Dossena, Illanes; Ciancio, Aloi, Carriero, De Francesco, Tito; Santaniello, Bernardotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Monopoli e Verona, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.30 volte la posta scommessa.



