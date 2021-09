Diretta/ Monopoli Avellino streaming video tv: posticipo di lusso (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI AVELLINO: RISULTATO INCERTO

Monopoli Avellino, in diretta lunedì 20 settembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Posticipo di lusso tra due formazioni lanciate verso alti obiettivi in questo campionato. I Gabbiani hanno iniziato la loro stagione come meglio non si poteva, con tre vittorie consecutive che hanno lanciato la formazione pugliese in solitudine al primo posto del girone C, per giunta a punteggio pieno, anche se mercoledì scorso in Coppa Italia è arrivata una sconfitta a Palermo.

Coppa Italia che ha riservato un’amarezza anche all’Avellino, che si è fatto sorprendere in casa dall’Ancona. Gli irpini hanno iniziato il loro campionato con tre pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro il Latina: ci si aspettava di più dalla formazione allenata da Piero Braglia, chiamata ora a un cambio di passo. Il 13 marzo scorso 1-1 nell’ultimo precedente disputato a Monopoli tra le due squadre, al 15 dicembre 2019 risale invece l’ultimo successo irpino in Puglia, 0-2 con reti messe a segno da Parisi e Di Paolantonio.

DIRETTA MONOPOLI AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Avellino è trasmessa su Rai Sport + HD, trattandosi del posticipo, e quindi sarà anche fruibile su sito o app ufficiali di Rai Play con la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutti match di Serie C sono forniti dal portale Eleven Sports. Per assistere alle immagini dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta streaming video. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI AVELLINO

Le probabili formazioni di Monopoli Avellino, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Mercadante, Arena, Bizzotto; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D’Agostino. Risponderà l’Avellino allenato da Piero Braglia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, De Francesco, D’Angelo; Kanoute, Maniero, Gagliano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Vito Simone Veneziani, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



