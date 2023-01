DIRETTA/ Monopoli Juve Stabia video streaming tv: la tradizione recente è ricchissima

DIRETTA MONOPOLI JUVE STABIA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Monopoli Juve Stabia possiamo fare il consueto focus sui precedenti, che in questo caso non sono pochi. Le due squadre si affrontano infatti per la sedicesima volta dal 2009 a oggi, sempre in un contesto di Serie C o comunque Lega Pro: il bilancio ci dice di un incredibile equilibrio fatto di sei vittorie a testa e tre pareggi. Il Monopoli ha quattro vittorie consecutive tra il settembre 2020 e il febbraio 2022, due di queste ovviamente in casa con l’ultima che è maturata nel match di andata dello scorso campionato, risolto dal rigore di Mario Mercadante alla mezz’ora; in precedenza tre partite in fila le aveva vinte la Juve Stabia, che aveva inaugurato la serie andando a espugnare il Veneziani nel novembre 2017.

Quel giorno Luigi Canotto aveva sbloccato il risultato nel primo tempo, poi era arrivato il raddoppio di Simone Simeri nel secondo tempo; l’ultimo pareggio è arrivato invece nel febbraio 2019 sul terreno di gioco del Monopoli, nella stagione in cui le vespe hanno dominato il girone C ottenendo la promozione in Serie B, ma poi riuscendo a rimanere in cadetteria soltanto per un anno. Vedremo allora cosa succederà oggi in questa bella sfida… (agg. di Claudio Franceschini)

MONOPOLI JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Juve Stabia, trattandosi del Monday Night, viene trasmessa in chiaro: come sempre l’appuntamento è su Rai Sport + HD, canale al numero 58 del telecomando che si occupa sempre del posticipo serale di Serie C.

Ricordiamo la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite il sito di Rai Play o attivando la relativa app; tutti i match della terza divisione sono inoltre forniti dal portale Eleven Sports, anche con la possibilità dell’acquisto on demand senza essere abbonati, i clienti DAZN potranno avere accesso alle immagini. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MONOPOLI JUVE STABIA SU RAI PLAY

IN EQUILIBRIO!

Monopoli Juve Stabia, in diretta lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie C. Manca la continuità ad entrambe le squadre nel cammino in campionato. Anche dopo il pari in casa dell’Avellino il Monopoli resta in ritardo rispetto alla zona play off, con i Gabbiani costretti principalmente a guardarsi le spalle per stare lontani dal quintultimo posto.

La Juve Stabia si è fatta sorprendere in casa dal Monterosi Tuscia nell’ultimo turno disputato, mancando così l’assalto al quarto posto del girone C, occupato dall’Audace Cerignola, che prima della pausa natalizia aveva sconfitto le Vespe nello scontro diretto. All’andata secco 2-0 della Juve Stabia sul Monopoli, Gabbiani vincenti 1-0 nell’ultimo precedente in Puglia datato 20 ottobre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Giuseppe Pancaro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vettorel; Bizzotto, Drudi, De Santis; Vitteritti, Rolando, Vassallo, Manzari, Hamlili; Starita, Giannotti. Risponderà la Juve Stabia allenata da Leonardo Colucci con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Barosi; Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli; Ricci, Scaccabarozzi, Berardocco; Guarracino, Pandolfi, Zigoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monopoli Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











