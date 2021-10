DIRETTA/ Monopoli Juve Stabia video streaming tv: 10 incroci negli ultimi 6 anni

DIRETTA MONOPOLI JUVE STABIA: I TESTA A TESTA

Monopoli Juve Stabia è una partita classica: basta prendere in considerazione gli ultimi 10 precedenti, e notare che riguardano un periodo compreso negli ultimi 6 anni. Il bilancio in questo contesto recente parla a favore delle Vespe, ma in realtà c’è equilibrio: 4 vittorie contro le tre del Monopoli, dunque tre sono anche i pareggi di cui uno, uno 0-0 nel febbraio di due anni fa, al Veneziani. Nella scorsa stagione i gabbiani hanno vinto entrambe le partite: bello il 4-2 interno di fine febbraio che era arrivato in rimonta, perché al 9’ la Juve Stabia vinceva 2-0 (Francesco Orlando e rigore di Luca Berardocco) ma poi il Monopoli aveva dominato trovando il ribaltone con Ernesto Starita ad aprire e chiudere i conti, e in mezzo le marcature di Lorenzo Paolucci e Cristian Bunino.

Possiamo poi ricordare l’ultima volta in cui la Juve Stabia è riuscita a espugnare il Veneziani: dobbiamo tornare al novembre 2017, quando peraltro le Vespe avevano inaugurato una serie di tre vittorie consecutive. Quel giorno a timbrare i gol decisivi erano stati Luigi Canotto e Simone Simeri; al 65’ Nicholas Allievi era stato espulso, ma il Monopoli non era comunque riuscito ad approfittarne. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONOPOLI JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Monopoli Juve Stabia di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

MONOPOLI JUVE STABIA: PARTITA EQUILIBRATA

Monopoli Juve Stabia, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Crisi a confronto, sia il Monopoli sia la Juve Stabia stanno attraversando un momento nero della loro stagione. I Gabbiani nel derby contro il Foggia sono stati costretti ad incassare la loro terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite disputate, scendendo al sesto posto in classifica e vedendo spegnersi l’entusiasmo per quello che era stato un ottimo avvio di campionato.

La Juve Stabia perdendo 2-3 in casa contro il Picerno ha invece deciso di separarsi dal tecnico Walter Novellino: un progetto ambizioso con un tecnico abituato alle categorie superiori che non è decollato e le Vespe hanno deciso di promuovere Imbimbo alla guida della prima squadra. Il 23 gennaio scorso il Monopoli ha vinto 4-2 l’ultima sfida interna contro la Juve Stabia, passata per l’ultima volta allo stadio Veneziani con lo 0-2 del 25 novembre 2017, sempre nel campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino. Risponderà la Juve Stabia allenato da Eduardo Imbimbo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Sarri; Cinaglia, Tonucci, Caldore; Donati, Davì, Berardocco, Altobelli, Rizzo; Panico, Eusepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Veneziani di Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



