DIRETTA/ Monopoli Latina (risultato 0-0) video streaming tv: Ferrini, alto! (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA MONOPOLI LATINA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Monopoli e Latina cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Taurino iniziano bene la sfida affacciandosi subito in avanti al 2′ con un tiro di Iaccarino respinto da Guadagno, al 7′ con Tommasini centrando un avversario ed al 9′ con Ferrini che calcia alto da posizione più che favorevole. Ecco le formazioni ufficiali:

Video/ Foggia Monopoli (3-2) gol e highlights: ci pensa Gagliano! (Serie C, 15 febbraio 2024)

MONOPOLI (3-4-1-2) – Gelmi; Ferrini, Bizzotto, Angileri; Viteritti, Iaccarino, De Risio, Barlocco; Borello; Tommasini, De Paoli. A disp.: Dalmasso, Sibilano, Berman, Sosa, Ardizzone, La Vardera, Simone, Hamlili, Cubretovic, Arioli, Grandolfo, Vitale. All.: Roberto Taurino. LATINA (3-4-3) – Guadagno; Marino, Vona, De Santis; Ercolano, Riccardi, Crecco, Paganini; Del Sole, Fella, D’Orazio. A disp.: Fasolino, Perseu, Mazzocco, Mastroianni, Sorrentino, Fabrizi, Rozzi, Cortinovis, Capanni, Scravaglieri, Di Renzo. All.: Gaetano Fontana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA/ Foggia Monopoli (risultato finale 3-2): Gagliano firma il successo! (Serie C, 15 febbraio 2024)

MONOPOLI LATINA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Monopoli Latina sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

SI GIOCA

Comincia finalmente la diretta di Monopoli Latina, presentiamo allora la partita analizzando i numeri stagionali di pugliesi e laziali fino a questo momento nel girone C del campionato di Serie C 2023-2024. Sono in verità cammini piuttosto differenti, con 37 punti per gli ospiti del Latina in virtù di dieci vittorie, sette pareggi e nove sconfitte per i laziali, a fronte di quota 23 punti toccata finora dai padroni di casa del Monopoli, che hanno raccolto solamente cinque vittorie, otto pareggi e ben tredici sconfitte in un campionato per loro decisamente complicato.

Video/ Latina Catania (1-0) gol e highlights: Riccardi piega gli etnei nella ripresa (14 febbraio 2024)

La differenza reti è in realtà per entrambe in negativo, ma naturalmente con valori diversi, cioè -4 per il Latina che ha segnato 28 gol e ne ha incassati 32, mentre il Monopoli deve fare i conti con un brutto -12, perché fa bene in attacco (29 gol segnati), ma paga i 41 incassati da una fragile difesa. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Monopoli Latina! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Monopoli Latina presenta due formazioni che tra il 2022 e il 2023 si sono ritrovate ad una contro l’altra in ben 5 occasioni. Il tabellino di questi due specifici anni vede due vittorie per il Monopoli, altrettanti risultati di pareggio e un solo successo dei nerazzurri. I due pareggi sono terminati entrambi senza reti, dunque con il risultato di 0-0. Monopoli che ha avuto la meglio sul Latina con il risultato di 3-1 il 2 Aprile 2023 grazie alle reti di Ganz per i nerazzurri e la tripletta dell’attuale attaccante della Feralpisalò Manzari.

La seconda vittoria da parte dei pugliesi è avvenuta appena un mese dopo, nei play off di qualificazione per l’accesso in serie B. Rete decisiva dell’attaccante Ernesto Starita. L’ultima sfida, nonché l’unica vinta dal Latina di queste 5 partite è quella della gara di andata di quest’anno. Tre reti realizzate nella prima frazione da Mastroianni, Del Sole e Cittadino; secondo tempo doppietta di Starita che però non servì a risollevare le sorti della partita. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Prepariamoci a vivere altri novanta minuti di grande calcio nella diretta di Monopoli Latina, valida per il 27º turno di Serie C, e che si giocherà oggi 18 febbraio alle ore 18,30. Il Monopoli attualmente al terz’ultimo posto in classifica, cercherà disperatamente di invertire il trend negativo delle ultime prestazioni che l’ha visto subire due sconfitte consecutive. La squadra è reduce da una partita rocambolesca contro la Juve Stabia, terminata con una sconfitta per 3-1.

Per quanto riguarda il Latina, arriva all’incontro con l’obiettivo di guadagnare tre punti utili alla lotta playoffs. I nerazzurri occupano attualmente l’ottavo posto e vengono da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta con un risultato di 1-0 contro il Catania.

MONOPOLI LATINA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo ora le probabili formazioni della diretta di Monopoli Latina andando ad individuare quali tra i nomi papabili per una maglia da titolare si rivelerà il protagonista del match: Borello potrebbe essere un’arma importante considerando la sua forma recente e il gol segnato nell’ultima del Monopoli.

Passando al Latina invece si potrebbe fare affidamento su Riccardi, giocatore polivalente che non solo ha contribuito con un gol nell’ultima uscita vincente contro il Catania, ma la sua capacità di fungere da filtro e di contribuire sia in fase difensiva che in quella offensiva potrebbe essere il vero asso nella manica dei nerazzurri.

MONOPOLI LATINA, LE QUOTE

Vediamo invece adesso le quote della diretta di Monopoli Latina sul sito di Eurobet: il segno 1 è quotato a 2,3 mentre il pareggio a 2,9. Per il segno 2 invece è stato assegnato il valore di 2,5











© RIPRODUZIONE RISERVATA