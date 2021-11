Diretta/ Monopoli Paganese streaming video tv: gabbiani in serie sì (Serie C)

DIRETTA MONOPOLI PAGANESE: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Monopoli Paganese, in diretta sabato 27 novembre 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Prosegue la serie sì dei Gabbiani che pareggiando 0-0 in casa del Potenza hanno messo in fila il sesto risultato utile consecutivo. Una prestazione non particolarmente brillante ma i pugliesi hanno ritrovato solidità, assestandosi al quarto posto a -2 dal Palermo secondo.

Diretta/ Potenza Monopoli (risultato finale 0-0): Bizzotto manca il ko!

Momento diametralmente opposto invece per la Paganese che con il tris subito a Palermo è stata costretta a incassare la terza sconfitta consecutiva. Gli azzurrostellati hanno perso quattro volte nelle ultime cinque sfide di campionato, pur restando a +2 sulla zona play off. L’11 aprile 2021 il Monopoli ha vinto 3-1 l’ultimo precedente interno contro la Paganese, che ha vinto per l’ultima volta 0-1 di misura al “Veneziani” nella sfida del 12 gennaio 2020.

Diretta/ Palermo Paganese (risultato finale 3-0): Soleri e Brunori arrotondano!

DIRETTA MONOPOLI PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Paganese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Monopoli Taranto (risultato finale 2-0): risolve Grandolfo con una doppietta

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Monopoli Paganese, match che andrà in scena allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli. Per il Monopoli, Alberto Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Cretella, Tissone, Zanini; Firenze, Castaldo, Diop.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Vito Simone Veneziani di Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monopoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.53, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Ancona Matelica, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA